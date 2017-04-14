Рынок электроэнергии, "театр" вокруг "Сбербанка". Мнение Раимова

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада приняла закон о рынке электроэнергии. За принятие соответствующего решения проголосовали 277 нардепов. Закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка электроэнергии, и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей, продажей и поставкой электроэнергии. Документ внедряет нормы третьего энергопакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям разделения и передачи электроэнергии.

Национальный банк Украины получил документы на согласование продажи украинской "дочки" "Сбербанка" консорциуму инвесторов. "Дочка" банка будет продана консорциуму из AS Norvik Banka (Латвия) и неназванной белорусской частной компании. Соглашение о консорциуме подписали два гражданина Великобритании: как мажоритарный участник – Саид Гуцериев и владелец Norvik Григорий Гусельников.

Беглый народный депутат Александр Онищенко заявил о том, что одна из европейских стран предоставила его семье политическое убежище.

Информационные итоги четверга, 13 апреля, в эфире радиостанции Голос Столицы подвел политтехнолог Дмитрий Раимов.

Парламент принял закон о рынке электроэнергии. Обывателю разобраться не так уж просто. Вы разобрались?

— Давай так будем говорить. Есть много хороших экспертов в Украине, тот же Валентин Землянский, которые подробно уже сегодня и много дней подряд рассказывали. Я буду все-таки делать акцент больше не на технической стороне третьего энергопакета, а больше будем говорить о политической составляющей.

Например, интересная политическая составляющая, это то, что, действительно, в меморандуме между Украиной и ЕС было прописано принятие этого законопроекта. Была история по поводу обязательной абонплаты, которую мы совсем недавно обсуждали, после чего, когда была жесткая, негативная позиция общества, премьер сказал: впервые мы слышим историю по поводу абонплаты за газ, что это такое? Хотя в меморандуме с МВФ четко она прописывалась уже достаточно давно.

Вторая история — это по поводу решения главного юридического управления ВРУ. Там сейчас идет спор по поводу того, конституционный он или нет, но он действительно противоречит очень многим подзаконным актам.

Об этом несколько раз открыто говорили представители "Батькивщины".

— "Батькивщины", "Видродження", Литвин, много кто сегодня об этом говорил. Что такое главное юридическое управление? Это юристы, которые сидят в ВРУ, которые анализируют всю писанину, которую пишут наши депутаты, и дают объяснение комитету и депутатам, стоит ли дорабатывать.

Первоочередно оно приходит в комитеты: что там нужно доработать, как согласовать, что изменить, терминологию какую подобрать. И конечно, когда депутаты сидят уже в ВРУ, в самом зале заседаний, это документ, который показывает, вообще как-то этот закон может ужиться в нашей стране или он полностью противоречит всему, что есть.

Почему начали говорить, что закон неконституционный?

— Потому что есть ряд норм, которые позволяют переносить ответственность и полномочия с органов власти фактически на коммерческие структуры, а от коммерческих структур на органы власти.

Самый главный пример — это штрафы. Штрафы за невыполнение этого закона, которые будут нести органы местного самоуправления. Почему так Тимошенко активно это говорила, почему часть депутатов не голосовали? Сам законопроект, сам закон, в идеальном формате, он был бы полезен, потому что действительно рынок энергетики, весь, не только газа, а энергетики, должен быть. Это наше право.

Но есть несколько нюансов. Первое: он должен быть согласован с другими законами и должен быть конституционным. Второе: решен вопрос монополий, потому что мы, конечно, можем обсуждать, что цена может туда-сюда ходить, но мы что – можем выбрать дома, кто нам будет поставлять отопление в наши батареи? Нет. А значит, уровень ответственности государственных органов, которые отвечают за транспортировку, этого здесь фактически нет. И много-много других нюансов.

И самая важная история, которую сейчас все забывают. Это господин Дмитрий Вовк, который возглавляет официально независимую, а по факту не очень уже независимую комиссию, которая занимается тарифообразованием. Сейчас у него фактически, по его последним заявлениям, отставка.

Почему? Потому что он не выполнил закон, потому что у нас есть монополия, у нас нет рынка энергетики, и из-за этого он будет отправлен в отставку. Там же вопрос не отставки, там вопрос подробной проверки генпрокуратурой всех его действий. Почему у нас человек уходит с должности в отставку через 18 месяцев, мы четко знаем, что он нанес ущерб украинскому государству, но мы спокойно его прощаем.

Третий энергопакет, рынок энергетики, разделение доставки и стоимости – это все очень важно. Но у нас получилось так, что мы под этот законопроект внесли историю для появления новых монополий, новых подконтрольных направлений, где все равно украинец будет платить больше.

В меморандуме с МВФ прописано, что государство должно сокращать свои затраты. И то, что в любом случае будет повышаться цена, в любом случае будет повышаться тариф, просто сейчас это делает Дмитрий Вовк, а президент будет говорить: извините, это независимая структура, мы ничего не можем сделать.

Премьер-министр будет говорить: извините, это независимая структура, мы ничего не можем сделать. Тариф по факту поднимется, вот в чем история.

На сайте проводим голосование относительно работы Кабмина Гройсмана. Итоги следующие: за первый вариант "отлично" проголосовали 10% радиослушателей, 17% — за вариант "терпимо", 20% — за "неудовлетворительно" и 53% проголосовали за вариант "я бы всех их разогнал". Разогнали бы всех или как бы оценили работу?

— Давай правильно ставить вопросы. Нельзя все итого суммировать. Я бы задавал непосредственно вопрос по отдельным личностям.

Я должен задавать вопросы не как гражданин сейчас, а как специалист по политическим технологиям говорить, опираясь на какие-то факты. Есть программа правительства, которая была принята год назад фактически, в 2016-ом году. Там были заложены реальные результативные факторы. Есть программа большинства, которая была заложена в 2014-ом году, дальше было пролонгировано, изменено, где были четко прописаны пункты, что должно делать правительство.

Единственное, что могу сказать – это то, что пока вызывает полное негодование и одному из моих коллег-замминистров я говорил, что это глупость, это когда правительство выходит и говорит: мы улучшили бизнес-климат на 75%. Я привожу встречный пример: это вы сидите дома и говорите жене: дорогая моя, я тебе уже не изменяю на 23%, В течение года будет 75%, а через два вообще не буду. Звучит же абсолютная глупость.

Или: я сегодня умный на 5%, а в течение года мы наш ум прокачаем еще на 15%. Это глупость. Вы либо сделали, либо не сделали. Мы дерегулировали эту сферу на 15%. Вы либо ее дерегулировали, либо она такая же зарегулированная, как была.

Слушатель Константин, Киев: Мы сейчас присутствуем на такой картине: драка на тонущем корабле. Страна, население, пассажиры могут выжить только в том случае, если Запад приведет в состояние движение корабль государственный, в устойчивое политическое состояние. Для этого сейчас необходимо ввести по-настоящему открытые выборы, где будут допущены все политические силы, которые несут социальную ответственность.

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Я считаю, что необходимо вернуть состояние равновесное этого движения, нашего корабля, нашей страны, допустив Коммунистическую партию, которая даст по-настоящему социальную ответственность. Я отрицательно оцениваю полностью правление Гройсмана, потому что это не социально ответственные силы нами сейчас крутят. Мы потеряем страну.

Гройсман, по его словам, поднял минимальную зарплату, поднял зарплату учителям и врачам и обещает с октября поднять пенсии. Какой тогда критерий социальной ответственности?

— По поводу Запада очень важный момент. Почему Запад что-то делает? Почему мы считаем, что Запад делает что-то в наших интересах? Запад делает в своих интересах. Я процитирую. Есть экономист Дэвид Грэбер. Он написал книгу "Долг: первые 5000 лет истории" и говорит, например, что МВФ – это не спасательная лодка, это ребята, которые приходят ломать вам ноги, когда вы не можете отдать кредит. И что делает МВФ? Действительно, дает нам деньги, чтобы мы отдавали деньги другим государствам.

Что касается Коммунистической партии. Отчасти согласен с тем, что сейчас настолько разобщенное общество, настолько свободно оно, чтобы принимать какое-то решение, что можно запускать любую партию, если она может набрать поддержку, пускай.

Электорат у Коммунистической партии есть, он упал в три раза, это показывает социология, но они, действительно, есть. Если по городу Киеву, я не помню, было порядка то ли 800, то ли 600 тысяч избирателей у Коммунистической партии, сейчас их осталось порядка 250 тысяч человек. Поэтому да, им нужно дать возможность, но я бы сказал, что та Компартия, которая была, она не такая уж Компартия.

Что касается зарплат. К чему приведут зарплаты, повышение зарплат, пенсий, стипендий в не растущей быстро экономике? Насколько нам подняли минимальную зарплату? Почти в два раза. Насколько поднимаются сейчас стипендии и зарплаты, пенсии? Пенсии еще хуже, но стипендии поднимаются на 15-20%. Пенсии – посмотрим, скорее всего, тоже в районе 10%, может, чуть больше получится, в зависимости от группы пенсионеров.

Вопрос: как наша экономика растет? Она что, растет на 15-20% в год? Нет, она этого не делает. Главный вопрос о том, что мы должны повышать стандарты для социально незащищенных групп населения, мы должны повышать социальные стандарты в целом, мы должны давать больше возможности и денег. Это забота.

Но давайте честно говорить: мы не зарабатываем больше. Пускай господин Гройсман создаст все условия для предпринимателя, чтобы он зарабатывал больше и тогда честно будет платить налоги. А сейчас мы просто накачиваем социально незащищенные версты населения, а их порядка 17 миллионов человек. Это приведет к следующему – к инфляции. Цены будут идти вверх, потому рынок будет забирать эти деньги обратно.

НБУ получил пакет документов от инвестора на согласование продажи украинского дочернего банка "Сбербанка". Инвестором в частности выступает гражданин Великобритании и РФ Саид Гуцериев. Выходили активисты, выходили представители "Национального корпуса", бетонировали центральный офис Сбербанка, потому что это российский банк с российским капиталом, и вот теперь гражданин Гуцериев приобретает 77,5% акций.

— История с банками российскими сейчас набирает реально ситуацию театральной картины. Потому что Россия, давай будем говорить совершенно откровенно: на тот момент, когда происходила эта история, РФ и в принципе "Сбербанк России" были заинтересованы в том, чтобы Украина закрыла "Сбербанк".

Причина очень проста: "Сбербанк России" завел сюда определенные инвестиции и работал, украинцы несли туда деньги, как депозиты, и банк выдавал кредиты. Сейчас банк не выдавал кредиты в нужном количестве, люди не несли депозиты в российский банк, банк ставал убыточным. Но закрыть "Сбербанк" в Украине было невозможно так просто.

Почему? Потому что во время становления банковской системы Украины и России, российская была намного более открытая. Акции российских банков котируются на мировых фондовых биржах. Если бы российская материнская компания, то есть российский "Сбербанк", закрыл бы украинскую дочку, он бы упал в стоимости акций на мировых биржах. Потому что что-то не так с банком. Проблемы есть финансовые.

Потому "Сбербанк" и люди, которые были аффилированы с ним, и специалисты, которые ходили и пытались здесь, как говорят в народе, "порешать", стояли на позиции, что Украина должна закрыть "Сбербанк", либо национализировать его, либо что-то выдумать. Потому что иначе невозможно от него было избавиться.

И потом начинается история, когда пророссийские эксперты говорят о том, что Украина должна национализировать этот банк, начинается вся эта возня с активистами.

Что получается сейчас?

— Гражданин РФ вроде бы как покупает этот банк, НБУ ничего не делает, то есть не противоречит никак. Получается, он даже не задается вопросом, кто же этот инвестор, и не станет ли он такой же угрозой для национальной банковской системы, как и тот собственник, который был, только из Москвы. Мы не слышим эти вопросы.

Дальше аргумент, что это большой театр: а где, господа, ВТБ-Банк? А где Альфабанк? Я не могу понять, где эти российские банки. Почему именно "Сбербанк"? Только вокруг "Сбербанка" вся эта история шла. Потому я настолько был убежден тогда и настолько убежден сейчас.

Это была целенаправленная, продуманная акция, чтобы российская компания "Сбербанк" избавилась от украинской дочки каким-либо путем, но только не потеряв свои деньги на фондовой бирже.

А кто в Украине за этим стоял?

— Для того чтобы задать вопрос, кто это сделал, необходимо сейчас пройтись по улице Владимирской и посмотреть, чьи знамена там находятся. И действительно пожалеть только одних людей: это наших украинских нацгвардейцев, которые сидят в автобусе круглыми сутками, меняя друг друга, дежурят, чтобы эти ребята возле Сбербанка не подрались.

Кто это делает: просто приходим и смотрим на знамена этих партий и все становится понятно.

Нардеп от БПП Дубневич сегодня (в четверг, 13 апреля), как зафиксировали активисты, прошел к одному депутатскому месту, нажал кнопку, потом пошел дальше… Нардепы абсолютно невозмутимо кнопкодавят. Что будет Дубневичу?

— Вопрос о депутатской неприкосновенности должен быть давно снят. Есть понятие депутатского иммунитета, есть понятие депутатского индемнитета. Так вот, депутатский индемнитет, кроме как обеспечение депутата, входит туда и понятие, что депутат не несет ответственности за то, что он делает, в том числе, и говорит на парламентской трибуне. Но если он нарушает закон, он несет полную юридическую ответственность.

Потому говорить о том, что кто-то что-то сделал из депутатов и потом ему будет какая-то ответственность, мне кажется, ответственность была только у господина Лозинского, когда было убийство, а все остальное сходит с рук.

Такое ощущение, что Понтий Пилат руки в миску опускает и говорит: я умываю руки. Проблема в том, что украинское общество это не хочет контролировать, а правительство и, в принципе, элита говорит: знаете, господа, терпите нас.

Александр Онищенко заявил о том, что одна из европейских стран предоставила его семье политическое убежище. Всплывает в информационном поле опять эта фамилия. Что это значит?

— Он, действительно, время от времени появляется в информационном поле только благодаря одному сайту. Это не плохо и не хорошо, это коллеги-журналисты выполняют свою работу, и они цитируют и доносят эту информацию. Это общественно важная информация, потому ее публикуют.

Что касается политического убежища. Давайте дождемся, какая страна заявит, что это правда или неправда, потому будем оценивать эту историю, но давай будем абсолютно откровенными.

Господин Онищенко, судя по его заявлениям, которые он говорил и публиковал о том, что он подкупал депутатов, все остальное, есть в нашем украинском законодательстве одно слово – преступник. Он сам непосредственно сознался в том, что он занимался подкупом депутатов. Это преступление.

Ранее член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева в эфире "ГС" проанализировала, когда и при каких условиях Украина сможет стать энергонезависимой.

Экс-глава "Госатома" Георгий Копчинский в эфире "ГС" заявил, что тепловая электрогенерация в Украине находится в критическом состоянии и требует огромных инвестиций.