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    МЭРТ уточняет экономические потери от блокады Донбасса

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (257)

    (обновлено: )22740
    Торговый представитель Украины Наталья Микольская сообщила, что блокада Донбасса прежде всего затрагивает металлургический сектор, это 25% промпроизводства.
    Наталья Микольская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины уточняет экономические потери от торговой блокады Донбасса и согласовывает данные с Минфином и Нацбанком, заявила замглавы МЭРТ — торговый представитель страны Наталья Микольская.

    Уголь
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    Как блокада Донбасса повлияла на энергонезависимость Украины

    Ранее замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что, по пессимистическим оценкам, Украина потеряет около 2 миллиардов долларов валютной выручки из-за блокады Донбасса.

    "Блокада Донбасса прежде всего затрагивает металлургический сектор. А это 25% нашего промпроизводства. Естественно, что ситуация скажется на общем экспорте. У нас была собственная оценка потерь, потом мы общались на эту тему еще с Минфином и НБУ и сейчас уточняем данные", — сказала Микольская в интервью Liga.net, опубликованном в понедельник.

    По ее словам, размер потерь будет зависеть от того, как долго продлится блокада и как отреагируют на нее украинские предприятия — сократят объемы производства или полностью его остановят.

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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