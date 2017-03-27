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    Порошенко договорился с G7 и ЕС минимизировать последствия блокады Донбасса

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (213)

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    По информации пресс-службы президента Петра Порошенко, послы стран G7 и Евросоюза выразили понимание вынужденности шагов украинской власти, учитывая противоправную экспроприацию украинской собственности и безответственные действия отдельных политических сил.
    Встреча президента Петра Порошенко с послами стран G7 и Евросоюза
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко, послы стран G7 и Евросоюза обсудили решение Киева о транспортной блокаде Донбасса и договорились принять совместные меры для минимизации ее негативных последствий, сообщила в понедельник пресс-служба главы державы.

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    По данным пресс-службы, стороны обсудили решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о временном прекращении перемещения товаров через линию соприкосновения в Донбассе.

    "Послы выразили понимание вынужденности таких шагов украинской власти, учитывая противоправную экспроприацию украинской собственности и безответственные действия отдельных политических сил относительно самовольной и необдуманной так называемой блокады железнодорожных путей в Донбассе", — говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи Порошенко и послов.

    Стороны подчеркнули важность "недопущения ухудшения гуманитарной ситуации по обе стороны линии разграничения и договорились о принятии совместных мер для минимизации негативных последствий от ограничений", добавили в пресс-службе.

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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    СНБО одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. В ДНР и ЛНР заявили, что блокада противоречит минским соглашениям.

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