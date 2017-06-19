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    Гройсман о блокаде: "махновщина", которую должна пресекать полиция

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (295)

    (обновлено: )43913
    Представители власти Сумской области сообщили, что, по их информации, сейчас готовится попытка блокирования железной дороги и автодорог в районе города Конотоп.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы и местные власти должны адекватно реагировать на любые попытки организовать новую транспортную блокаду регионов Украины, подобную той, которая была развернута в Донбассе, заявил глава Кабмина Владимир Гройсман.

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    На минувшей неделе организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России в Украину.

    По данным пресс-службы Кабмина, в рамках мероприятия представители власти Сумской области сообщили, что, по их информации, сейчас готовится попытка блокирования железной дороги и автодорог в районе города Конотоп. Комментируя это, глава правительства подчеркнул, что потенциальные организаторы блокады сейчас имеют все законные возможности указать на существующие, на их взгляд, проблемы – в том числе с трибуны Верховной Рады.

    "Но тот, кто будет нарушать закон… Вы должны мгновенно реагировать. Я это заявляю как премьер-министр. Махновщина – это наихудший путь", — сказал глава правительства, обращаясь к руководству Сумской области.

    Гройсман напомнил, что из-за зимней блокады Донбасса Украина потеряла 1% роста ВВП, а также ряд промышленных активов, которые до недавнего времени платили налоги в бюджет Украины, а сейчас "платят налоги в Россию".

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