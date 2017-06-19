Гройсман о блокаде: "махновщина", которую должна пресекать полиция

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы и местные власти должны адекватно реагировать на любые попытки организовать новую транспортную блокаду регионов Украины, подобную той, которая была развернута в Донбассе, заявил глава Кабмина Владимир Гройсман.

На минувшей неделе организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России в Украину.

По данным пресс-службы Кабмина, в рамках мероприятия представители власти Сумской области сообщили, что, по их информации, сейчас готовится попытка блокирования железной дороги и автодорог в районе города Конотоп. Комментируя это, глава правительства подчеркнул, что потенциальные организаторы блокады сейчас имеют все законные возможности указать на существующие, на их взгляд, проблемы – в том числе с трибуны Верховной Рады.

"Но тот, кто будет нарушать закон… Вы должны мгновенно реагировать. Я это заявляю как премьер-министр. Махновщина – это наихудший путь", — сказал глава правительства, обращаясь к руководству Сумской области.

Гройсман напомнил, что из-за зимней блокады Донбасса Украина потеряла 1% роста ВВП, а также ряд промышленных активов, которые до недавнего времени платили налоги в бюджет Украины, а сейчас "платят налоги в Россию".