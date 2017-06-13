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    Аналитика и комментарии

    Две недели без света и воды… Соцсети обсудили блокаду столичных дорог

    (обновлено: )27120
    В понедельник, 12 июня, жители одного из домов Дарницкого района столицы перекрыли дорогу, требуя включить им свет и воду. Жильцы утверждают, что без электричества живут уже вторую неделю. Как отреагировали на это простые украинцы в соцсетях?
    Электричество
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Жители столицы теряют терпение и выходят на улицы, протестуя против отключения воды и света. Накануне в Дарницком районе Киева произошел именно такой инцидент. Жильцы одного из домов заблокировали движение транспорта на Харьковском шоссе из-за весьма продолжительного электроснабжения и даже централизованного доступа к воде. Сами протестующие заявляют, что электричества у них нет вот уже 13 дней.

    В соцсетях нашлось немало сочувствующих столичным жителям: "Я просто балдею от этих терпил, 13 дней без света! Да вы уже на следующий день должны были перекрыть все вокруг вообще!"; "Судя по районам только Печерск с водой:) пора весь город перекрывать, а то в Днепре еще холодно мыться".

    "И как же не будет долгов при таком не соответствии зарплат и стоимости коммунальных услуг… Определяя минимальную зарплату, пусть просчитывают на нее %% стоимости коммуналки", — пишут украинцы и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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