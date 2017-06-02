Жителям столицы "Киевэнерго" отключает горячую воду. Мыться будем в тазиках - пресс-конференция

Во вторник, 6 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Жителям столицы "Киевэнерго" отключает горячую воду. Мыться будем в тазиках?"

"Киевэнерго" снова оставляет киевлян без горячей воды. Пресс-служба "Укртрансгаза" сообщила, что давление газа на двух киевских ТЭЦ, которые принадлежат компании "Киевэнерго", упало из-за долгов компании перед "Укртрансгазом" поэтому жителям Киева отключают горячую воду. Уменьшение давления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 является результатом систематических неплатежей за услуги транспортировки газа ПАО "Укртрансгаз". По данным компании, задолженность "Киевэнерго" перед "Укртрансгазом" составляет 370 миллионов гривен (14,2 миллиона долларов). Вместо своевременной оплаты за полученные услуги "Киевэнерго" пытается превратить киевлян в заложников, которые должны помочь компании не платить долги. "Киевэнерго" шантажирует не только киевлян, но и министерство энергетики и угольной промышленности, угрожая прекращением горячего водоснабжения большей части Киева, и снижением уровня напряжения в электрических сетях, — указывает "Укртрансгаз".

Подача горячей воды летом экономически невыгодна, считают в "Киевэнерго". Директор компании Александр Фоменко говорит, что себестоимость централизованного горячего водоснабжения летом в два-три раза превышает утвержденные тарифы. И это якобы плановые убытки теплокоммунэнерго. Из-за этого в "Киевэнерго" хотят отказаться от подачи горячей воды летом.

Эксперты полагают, что угроза отключить горячую воду летом — попытка "Киевэнерго" побороться за дальнейшее управление теплосетями (теплосети Киева выйдут из управления "Киевэнерго" к 2018 году).

Почему в "Киевэнерго" считают, что себестоимость горячей воды летом выше в 2-3 раза, чем в отопительный сезон? Действительно ли, с учетом нынешних цен на электричество, бойлер дешевле для конечного потребителя, чем централизованная подача горячей воды?

Как использование бойлеров скажется на электросетях зимой? С точки зрения законов Украины — имеет ли право "Киевэнерго" летом отключить централизованную подачу горячей воды городу?



Эксперты пресс-конференции:



Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины"

Валерий Гуманенко, депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

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