Часть Киева рискует до октября остаться без горячей воды

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В пяти районах Киева до отопительного сезона может не быть горячей воды из-за остановки ТЭЦ-6, заявил председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков, передают Украинские новости.

По его словам, речь идет о горячем водоснабжении в Дарницком, Днепровском, Подольском, Деснянском и Оболонском районах.

"Действия "Нафтогаза" не являются прогнозируемыми, они ситуативные. Взяли и отключили (ТЭЦ-6 от газоснабжения – ред.)… Велика вероятность, что до начала следующего отопительного сезона", – сказал Плачков, добавив, что сейчас ТЭЦ-6 из-за отключения газа и простоя испытывает большие технические сложности для поддержания системы.

"Плюс мы тратим 1 млн гривен в неделю для поддержания ТЭЦ-6", – добавил Плачков и напомнил, что за последние 10 лет ТЭЦ-6 останавливали лишь два раза с простоем не более двух дней.

Напомним, 30 мая Киевтрансгаз полностью остановил газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой около 300 тысяч киевлян.