Эксперт о последствиях отключения горячей воды в Киеве

"Меня удивляет следующее. Почему городская власть самоустранилась от этой проблемы. Казалось бы все эти годы существовали долги за газ предприятиями теплокоммунэнерго. По сути дела, это главная проблема всей отрасли. Уже три года идет реформа нефтегазовой сферы. Почему то уже реформировали зарплаты у руководителей "Нафтогаза". Реформировали вопрос тарифов. А вот проблема роста долгов предприятий теплокоммунэнерго осталась незатронутой. Задолженность только растет, сегодня по стране долги этой сферы составляют порядка 23 млрд грн. Эту проблему власть не может реформировать последние три года. Там никаких движений нет. У "Нафтогаза" растет дебеторская задолженность и все это кочует из одного плана в другой. И на все это дело закрывают глаза. На фоне всего этого киевская городская власть вообще самоустранилась", — заявил эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Жителям столицы "Киевэнерго" отключает горячую воду. Мыться будем в тазиках?".

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Напомним, по состоянию на 1 мая долг столицы за теплоэнергию составил почти 4,9 млрд грн. При этом доля долга государства составляет около 2 млрд грн, из них 1,2 млрд грн – некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении, а 0,8 млрд грн – некомпенсированная разница в тарифах за прошлые годы.

А долг "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ для производства теплоэнергии достиг по состоянию на 1 мая 3,2 млрд грн. Долг за транспортировку газа к ТЭЦ-6 превышает 370 млн грн, 108 млн грн из которых – непрофинансированные государством льготы и субсидии.