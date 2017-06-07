Кучеренко: отключение горячей воды - это нарушение Конституции

Анна Лаба, РИА Новости Украина

"Киевтрансгаз" во вторник полностью остановил газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией районы Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы. Всего в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6 находится 3138 объектов, из них — 2142 жилых домов, 39 медицинских учреждений, 164 детских садов и 670 ведомств. Основная причина прекращения газоснабжения — накопленные государством и потребителями долги за отопление и горячее водоснабжение.

На фоне того, что киевляне всю жизнь достаточно аккуратно оплачивали услуги ЖКХ, ключевыми причинами коллапса являются, по мнению экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко, во-первых, несоответствие тарифов платежеспособности киевлян, и, во-вторых, завышенные тарифы повлекли к задолженности бюджета по субсидиям.

"Это только Гройсман в Виннице, у себя, рассказывал, как можно субсидии дарить. Это такая игра — дарить субсидии, быть благодетелем. Это популизм чистейшей воды. Для того, чтобы подарить субсидии, надо чтобы кто-то заплатил налоги в бюджет. И тогда можно взять эти налоги и раздавать субсидии. Есть города, в которых 70% сидят на субсидиях, есть города, в которых 80%, в Киеве поменьше, потому что здесь средние доходы больше. Но тем не менее, общая задолженность госбюджета по субсидиям сегодня составляет 30 млрд гривен. Это де факто полное признание краха этой тупой тарифной политики", — сказал Алексей Кучеренко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Субсидиями решено купить больше половины населения Украины — 7,5 миллионов семей, отмечает Кучеренко.

"Это нонсенс, налогоплательщик не может обслужить эту модель. Не случайно, когда Гройсман назначал цену на газ, он ее не с потолка назначал — он выбрал такую, при которой субсидиантами будет больше половины населения. Это же беспроигрышная предвыборная технология: зачем вам парится про тарифы, я вам все равно покрою субсидиями. Он так выигрывал все выборы у себя в городе Винница", — сказал экс-министр ЖКХ.

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По его словам, в отношении киевлян, у которых нет долгов за услугу горячего водоснабжения, нарушают и Конституцию, и закон про жилищно-коммунальные услуги, и закон про теплоснабжение — не имеют право отключать от услуги того, у кого нет долгов. И любая болтовня любого должностного лица в этой ситуации — не больше, чем болтовня. "Не должно вас интересовать ни объяснение "Киевэнерго", ни Кличко, ни Коболева, если у вас нет долга за услугу по горячей воде. То есть нас подвигают к тому, что не отвечают перед нами за эту услугу. Но и с нас тогда чего спрашивать?" - сказал Алексей Кучеренко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Алексей Кучеренко. Архивное фото

По его словам, массовый отказ киевлян от централизованной поставки горячей воды и переход на электробойлеры будет иметь негативные последствия.

"Во-первых, это дополнительные деньги, и это, естественно, возрастет нагрузка на сети, которая уже становится не сильно управляемой и реально грозит отключениями — выбиванием трансформаторов, автоматов и прочее. Либо остается греть воду, как бабушки наши грели, на газовых плитах. Но как только вам отключили горячую воду, как гласит закон и базовые инструкции, тут же для киевлян, у которых нет счетчика, лупят абсолютно другие нормы потребления газа, и вы скоро это все увидите в своих счетах. Более того, даже если у вас есть электробойлер, и вы платите дополнительно за электричество, вы все равно будете платить эту норму за газ. Это маразм, его комментировать с точки зрения логики сложно, но, тем не менее, это так", — считает Кучеренко.

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По его словам, Киев находится на последнем месте по оборудованию счетчиками газа, что лишает горожан возможности оплачивать только потребленный газ.

"Всего лишь 12-13% киевских квартир оборудованы счетчиками газа, 620 тысяч квартир не оборудованы счетчиками, потому что "Киевгазу" это было не выгодно делать всегда, и тем более сейчас. Он просто получит дополнительную маржу, это такой бонус для "Киевгаза". И вроде бы "Киевгаз" — коммунальный, но насколько я понимаю, он давно уже украден и им давно уже управляет конкретная группа, которая управляет 75% наших облгазов", — сообщил Кучеренко.

На фоне того, что киевляне всю жизнь достаточно аккуратно оплачивали услуги ЖКХ, ключевыми причинами коллапса являются, по мнению Кучеренко, во-первых, несоответствие тарифов платежеспособности киевлян, и во-вторых, завышенные тарифы повлекли к задолженности бюджета по субсидиям.

"Общая задолженность госбюджета по субсидиям сегодня составляет 30 млрд гривен. Это де факто полное признание краха этой тупой тарифной политики", - уверен Кучеренко.

Что касается заявлений "Киевэнерго" о том, что им невыгодно поставлять горячую воду киевлянам в летний период, то, как считает экс-министр ЖКХ, такое нахальство со стороны компании возможно только при определенных условиях.

"При полной профессиональной непригодности киевской городской власти — они неспособны выстроить свою позицию по отношению к "Киевэнерго", при полном попустительстве Национальной комиссии по регулированию. И если вы поймете, что схема "Роттердам +", которую покрывает Нацкомиссия, которая была придумана в Национальной комиссии, — это схема не одного господина Ахметова, а и тех, кто ему помогает в этом, для вас все точки над "i" расставятся, и вы поймете, кто реально несет ответственность за то, что в Киеве нет горячей воды", — подчеркнул Кучеренко.