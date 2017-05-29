Украина, перспективы: единственная страна в мире без... горячей воды

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Подача горячей воды летом экономически невыгодна, считают в "Киевэнерго". Директор компании Александр Фоменко говорит, что себестоимость централизованного горячего водоснабжения летом в два-три раза превышает утвержденные тарифы. И это якобы плановые убытки теплокоммунэнерго. Из-за этого в "Киевэнерго" хотят отказаться от подачи горячей воды летом.

В компании говорят, что сегодня почти все города отказались от централизованной подачи горячей воды летом, кроме Киева, Львова, Харькова, Запорожья и еще нескольких населенных пунктов. Причина одна — все та же экономическая нецелесообразность.

Помимо этого, в "Киевэнерго" говорят, что постоянно отслеживают разницу в цене между домашним бойлером и централизованным горячим водоснабжением. Статистика компании показывает, что бойлер экономически выгоднее.

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Почему в летний период горячая вода дороже, и может ли "Киевэнерго" действительно отказаться от подачи горячей воды на летний период, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

Почему в "Киевэнерго" считают, что себестоимость горячей воды летом выше в 2-3 раза, чем в отопительный сезон?

— Ну, все дело в том, что в отопительный сезон "Киевэнерго" готовит намного больше теплоносителя. Потому что этот теплоноситель идет и на подогрев, фактически, нашего жилья, и на подогрев воды, горячей воды, холодной воды до горячей, как правило, если в доме установлен индивидуальный тепловой пункт. Соответственно, когда подается только горячая вода, вот эти потери, которые существуют в сетях, они фактически съедают львиную часть от средств. И действительно, в летний период горячая вода намного дороже.

Ключевая проблема — в потерях сетей? Тех сетей, за состояние которых должно отвечать "Киевэнерго"?

— Да. Вот потеря в основном — это за счет сетей. Но опять же, "Киевэнерго" отвечает за эти сети всего лишь до осени. А дальше будет, скорее всего, другая компания, которая будет непосредственно отвечать за эти сети. Кроме всего прочего, как правило, у нас есть две системы подачи воды. Первая — когда "Киевэнерго" непосредственно готовит эту воду и подает непосредственно потребителям, а вторая система, когда теплоэнерго подает теплоноситель в индивидуальный тепловой пункт непосредственно многоквартирного дома, там она при помощи теплообменников подогревается до горячей и подается людям. Так вот, когда она подогревается непосредственно в домах, то, как правило, сначала холодная вода подогревается до необходимой температуры обратным теплоносителем, тот, который уже остыл от наших батарей, а потом уже догревается до нужной температуры непосредственно подачей самого теплоносителя от сети. Летом же система работает немножко иначе. Если это индивидуальный тепловой пункт, необходимо подать и подогреть холодную воду изначально до необходимой, нужной температуры. То есть действительно проблема стоит в потерях, в общем-то. Но на самом деле, бойлеры — это тоже не есть спасение, не есть выходом из ситуации.

Если мы говорим об экономической целесообразности, то действительно ли, с учетом нынешних цен на электричество, бойлер дешевле для конечного потребителя, чем централизованная подача горячей воды?

— Здесь очень тяжело определить вообще. На самом деле, как по мне, бойлер не есть более выгоден, чем централизованная подача горячей воды. Дело в том, что бойлер может быть выгоден только тогда, когда человек установил многотарифный счетчик горячей воды. Соответственно, когда установлен многотарифный счетчик, и используется уже недогретая вода для подогрева, тогда бойлер выгоден. А так, кроме того, что мы имеем дополнительные нагрузки на сети, которые не рассчитаны… Мы ведь прекрасно понимаем, что дома, которые наши проектировали, в большинстве не предусматривают бойлеры. Они также не предусматривают наличие кондиционеров, наличие другой такой мощной техники. Соответственно, начинаются проблемы в домах с проводкой и фактически с мощностями. А как мы знаем, этих мощностей и так в городе Киеве не хватает. А что уже говорить, если все перейдут непосредственно на бойлеры. То здесь может быть другая уже проблема, связанная с непосредственно с электроэнергией. Мы уже это на себе ощутили, когда у нас с целью экономии газа, фактически, Киев уже находился без горячей воды с весны по осень, до отопительного сезона. И в то время, фактически, люди начали переходить на бойлеры. Кроме того, что бойлеры стали дефицитом в это время, потому что их не успевали поставлять, так еще и получились колоссальные нагрузки на те сети, что даже приводило иногда к выходу из строя таких сетей, и местами даже к пожарам.

А если зимой это еще наложится на использование электрических приборов отопления, тогда, я так понимаю, совсем худо будет сетям?

— Да абсолютно. У нас просто они не рассчитаны на такой режим потребления. Но компании "Киевэнерго", возможно, выгодна подача, получение средств прибыли за счет именно электроэнергии, а не горячей воды. Потому что сейчас потребителей горячей воды в большинстве случаев перевели на прямые договора за горячую воду с "Киевэнерго". Если раньше рассчитывался дом, и по дому, по счетчику необходимо было рассчитаться за количество гигакалорий, которые прошли на дом, то, в принципе, "Киевэнерго" выходил в какие-то экономически обоснованные цифры. Сейчас, когда идут прямые договора, и горячая вода летом гораздо дороже, "Киевэнерго" терпит убытки. А продавая электроэнергию, "Киевэнерго" получает определенного рода дотации из общего энергорынка на ту электроэнергию, которую оно непосредственно продало населению. За счет более дешевой электроэнергии, такой, как атомная либо гидроэлектроэнергия.

А с законодательной точки зрения есть ли возможность у "Киевэнерго" летом отключить централизованную подачу горячей воды?

— На самом деле, в прямом смысле, я не думаю, что это будет просто принято такое решение. Необходимо понимать, что это услуга, которая не является на самом деле обязательной — подогрев холодной воды. И "Киевэнерго" может проводить, организовывать целый ряд аварийных работ по ликвидации аварии, потом восстановительных работ. Мы прекрасно понимаем, что когда они начинают ремонтировать сети, это затягивается на очень длительный период. Если в Европе это занимает несколько дней, как правило, этот период, когда отсутствует горячая вода для того, чтобы провести соответствующие испытания, то "Киевэнерго" это затягивает максимально на дольше. Поэтому здесь, как правило, используются совсем другие механизмы. Потому что, например, нельзя перекрыть холодную воду, можно только ограничить до санитарной нормы. А с горячей водой такой нормы законодательно не предусмотрено — запрет прекращения подачи горячей воды.

То есть четкого запрета нет, но, скорее всего, компания не пойдет на полное прекращение подачи горячей воды?

— Я думаю, что да. Потому что есть определенные договорные отношения, и по этим договорным отношениям компания обязана выполнять свои обязательства. Вопрос стоит в том, что могут предлагаться изменения в такие договорные отношения между компанией и потребителями, есть срок этих договоров. И, в принципе, просто в один день по причине "мы не хотим поставлять ту или иную услугу", отказаться компания не может. То есть на это необходимо время. Но, в принципе, если задаться такой целью стратегически, то, в принципе, за определенное время, за полгода, за год, до такой процедуры "Киевэнерго" дойти может.

Зачем тогда делаются такие заявления? Учитывая, что в принципе "Киевэнерго" до конца года только дорабатывает в качестве управляющей компании по сетям, по поставкам горячей воды, отопления и т. д.

— Это заявление, наверное, больше политическое. Во-первых, это связано с возможностью обращения к НКРЭКУ, возможно, уже даже обратились за соответствующими расчетами для того, чтобы изменить тариф на горячую воду либо перевести его, поделить его на составляющие, такие как абонентская плата, и непосредственно сама вода, горячая вода, сама услуга по подогреву этой воды. Так как мы видели попытку сделать непосредственно с газом. Это первый вариант. Вариант второй и возможная причина: "Киевэнерго", естественно, осенью попытается побороться за то, чтобы управлять и дальше этими сетями, потому что им это гораздо выгоднее, чем отдавать в управление третьей компании. Я думаю, что третий момент, это опять же таки, связан, наверное, с какими-то экономическими расчетами и желанием все-таки начать диалог с обществом и уже запустить эту идею для того, чтобы ее реализовать в будущем.

Слушатели Голоса Столицы ответили на вопрос: "Готовы ли вы отказаться от централизованного горячего водоснабжения"? Associated Press Gregorio Borgia Еще одна горячая точка на карте. ЮАР в шаге от распада

Ольга, Киев: Вы знаете, судя по тенденции, то наверное, уже нужно готовить себя к тому, что нужно будет переходить на лучину, свечи и прочие доисторические методы. А если серьезно, то, конечно, придется покупать бойлер, а это же все-таки снова разруха, это все возня. На это надо деньги накопить. Большой, конечно, привет надо передать вот этим вот блокираторам и нашим "керівникам", которые эту блокаду возглавили. Это ведь уголь из ЮАР, из США, он же ведь гораздо дороже. Поэтому, конечно, теперь эффективнее покупать бойлеры.

Олег, Киев: По поводу бойлеров, что хочу сказать. У меня бойлер уже тоже где-то в районе 7 лет. А по поводу, что в старых домах не выдержат электрические сети — на сегодняшний день достаточно вызвать электрика и продолжить одну магистраль для бойлера, но сколько потом экономии люди получают за счет этого бойлера, остается только считать деньги и все. Опять показывает, что у меня где-то разница составляет 100-120 грн в месяц.

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