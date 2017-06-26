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    Гройсман: организаторы блокады Донбасса "координировали действия с РФ"

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (655)

    (обновлено: )872514
    По мнению премьера, организаторы блокады дали повод ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе: "Сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100% на российскую экономику".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады Донбасса координировали свои действия с россиянами, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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    "То, что делали организаторы блокады, они делали в полной координации с россиянами. В этом нет никаких сомнений", — сказал премьер в интервью информагентству "ЛигаБизнесИнформ". 

    По его мнению, организаторы блокады дали повод ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. "Сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100% на российскую экономику. Они сами, авторы блокады, перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали", — добавил Гройсман.

    На минувшей неделе организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России в Украину.

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