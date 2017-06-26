Гройсман: организаторы блокады Донбасса "координировали действия с РФ"

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Организаторы торговой блокады Донбасса координировали свои действия с россиянами, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"То, что делали организаторы блокады, они делали в полной координации с россиянами. В этом нет никаких сомнений", — сказал премьер в интервью информагентству "ЛигаБизнесИнформ".

По его мнению, организаторы блокады дали повод ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. "Сейчас все наши полезные ископаемые, наш уголь, все наши меткомбинаты работают 100% на российскую экономику. Они сами, авторы блокады, перенаправили миллиарды из украинского бюджета в российский бюджет. Вот что они сделали", — добавил Гройсман.

На минувшей неделе организаторы торговой блокады Донбасса заявили, что намерены полностью перекрыть поставки угля из России в Украину.