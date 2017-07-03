отдел коммуникации полиции Ровенской области

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Сотрудники патрульной полиции, действующие в составе оперативного штаба, вблизи г. Дубровица Ровенской области остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили янтаря весом 4 кг 740 граммов, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"За рулем транспортного средства Renault Kangoo находился 21-летний житель села Кривица Дубровицкого района, однако принадлежит он пассажиру — 19-летнему односельчанину водителя. В ходе общения с правоохранителями пассажир вдруг начал убегать. Полицейские его задержали, после чего осмотрели салон иномарки", — сказано в сообщении.

отдел коммуникации полиции Ровенской области Полиция изъяла в Ровенской области почти 5 кг янтаря

Во время осмотра правоохранители обнаружили в сумке янтарь-сырец весом 4 кг 740 граммов. Правоохранители изъяли янтарь, который в дальнейшем будет направлен на экспертизу.

По факту хранения имущества, добытого преступным путем, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 198 Уголовного кодекса Украины.

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Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по делу о взятке за добычу янтаря были задержаны трое помощников народных депутатов, охранник и два представителя общественной организации, которые осуществляют борьбу с коррупцией.