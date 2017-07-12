Возле здания ГПУ в Киеве задержаны псевдо-участники АТО

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В среду, 12 июля, полиция задержала у здания Генпрокуратуры в Киеве группу лиц, которые в качестве провокации должны были изображать участников АТО, сообщила в среду пресс-служба киевской полиции.

Некоторые из задержанных были одеты в камуфляжную одежду.

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"При отработке оперативной информации о возможных провокациях внимание правоохранителей привлекли мужчины, которые странно себя вели, имели с собой большие хозяйственные сумки и некоторые прямо здесь организованно переодевались в камуфляж. Чтобы установить их анкетные данные и мотивы пребывания под зданием Генпрокуратуры, их доставили в печерское управление полиции", — сообщается на сайте ведомства.

По информации полиции, большинство из задержанных – уроженцы западных областей Украины, которые прибыли в столицу в поисках работы. В своих объяснениях они указали, что вблизи железнодорожного вокзала к ним подошел мужчина и предложил за 400 гривен принять участие в акции. При этом они должны были надеть форму ВСУ и, изображая участников военной операции в Донбассе, держать плакаты провокационного содержания, заявили в полиции.

kyiv.npu.gov.ua/uk В Киеве задержали подозреваемых в организации провокации

После общения с правоохранителями и предоставления объяснений всех отпустили, полиция работает над установлением организаторов акции, добавили в пресс-службе.

kyiv.npu.gov.ua/uk В Киеве задержали подозреваемых в организации провокации

Напомним, 11 июля сотрудники полиции Донецкой области задержали военнослужащего АТО, который ехал на лечении и захватил с собой из зоны военной операции шесть гранат Ф-1 и гранату РГД.