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    Киев

    Возле здания ГПУ в Киеве задержаны псевдо-участники АТО

    (обновлено: )13913
    По информации полиции, большинство из задержанных – уроженцы западной Украины, которые прибыли в Киев в поисках работы. В своих объяснениях они указали, что у железнодорожного вокзала к ним подошел мужчина и предложил за 400 грн принять участие в акции.
    В Киеве задержали подозреваемых в организации провокации
    kyiv.npu.gov.ua/uk

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В среду, 12 июля, полиция задержала у здания Генпрокуратуры в Киеве группу лиц, которые в качестве провокации должны были изображать участников АТО, сообщила в среду пресс-служба киевской полиции.

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    twitter.com/ukrpravda_news
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    Некоторые из задержанных были одеты в камуфляжную одежду.

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    "При отработке оперативной информации о возможных провокациях внимание правоохранителей привлекли мужчины, которые странно себя вели, имели с собой большие хозяйственные сумки и некоторые прямо здесь организованно переодевались в камуфляж. Чтобы установить их анкетные данные и мотивы пребывания под зданием Генпрокуратуры, их доставили в печерское управление полиции", — сообщается на сайте ведомства.

    По информации полиции, большинство из задержанных – уроженцы западных областей Украины, которые прибыли в столицу в поисках работы. В своих объяснениях они указали, что вблизи железнодорожного вокзала к ним подошел мужчина и предложил за 400 гривен принять участие в акции. При этом они должны были надеть форму ВСУ и, изображая участников военной операции в Донбассе, держать плакаты провокационного содержания, заявили в полиции.

    kyiv.npu.gov.ua/uk
    В Киеве задержали подозреваемых в организации провокации

    После общения с правоохранителями и предоставления объяснений всех отпустили, полиция работает над установлением организаторов акции, добавили в пресс-службе.

    kyiv.npu.gov.ua/uk
    В Киеве задержали подозреваемых в организации провокации

    Напомним, 11 июля сотрудники полиции Донецкой области задержали военнослужащего АТО, который ехал на лечении и захватил с собой из зоны военной операции шесть гранат Ф-1 и гранату РГД.

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