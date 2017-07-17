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    В сети возмущены недостойным поведением "экс-бойца АТО" в супермаркете Днепра

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    Рост криминала в Украине (310)

    (обновлено: )99
    В Facebook пользователи опубликовали видео, как охранники одного из торговых центров Днепра столкнулись с человеком в камуфляже, который называл себя бойцом АТО.
    В сети возмущены недостойным поведением экс-бойца АТО в супермаркете Днепра
    Скриншот с видео

    На видео видно, что изначально перепалка завязалась между человеком в камуфляже и еще одним мужчиной. Перепалку попытался остановить охранник Торгового центра. Человек в камуфляжной форме утверждал, что 1,5 года воевал в АТО в подразделении ВДВ.

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    "Ты руки убери, вонючка. Ты как базаришь?", — кричали действующие лица конфликта. В итоге разборки после драки, "ветерана" выволокли из магазина.

    Видео содержит ненормативную лексику, поэтому не рекомендуется для просмотра лицам моложе 18 лет. Посмотреть конфликт в супермаркете можно по ссылке в Youtube и на странице Алексея Петрова в Facebook.

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