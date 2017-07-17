В сети возмущены недостойным поведением "экс-бойца АТО" в супермаркете Днепра

Скриншот с видео

На видео видно, что изначально перепалка завязалась между человеком в камуфляже и еще одним мужчиной. Перепалку попытался остановить охранник Торгового центра. Человек в камуфляжной форме утверждал, что 1,5 года воевал в АТО в подразделении ВДВ.

Смотрите также: Массовая драка фанов и охраны во время матча Кубка Украины

"Ты руки убери, вонючка. Ты как базаришь?", — кричали действующие лица конфликта. В итоге разборки после драки, "ветерана" выволокли из магазина.

Видео содержит ненормативную лексику, поэтому не рекомендуется для просмотра лицам моложе 18 лет. Посмотреть конфликт в супермаркете можно по ссылке в Youtube и на странице Алексея Петрова в Facebook.