Синдром войны и убийства близких: бойцы АТО после возвращения

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В киевской квартире с 40-ка ножевыми ранениями обнаружили тело 28-летней медсестры из "Охматдет" Светланы Чайковской. Там же находился ее 27-летний муж Олег Кривцов – с порезами на руке и ножевым ранением в живот.

Это уже не первый случай, когда вернувшиеся из АТО бойцы убивают своих близких.

Семейные драмы

Тревогу забили соседи, которые почувствовали запах газа в квартире, где проживала молодая пара. Звонили, стучали в дверь, но никто не открывал. Вызвали газовую службу и хозяина квартиры. Когда открыли двери, увидели залитую кровью квартиру, бездыханное тело женщины и еле живого мужчину с порезанными руками и животом. Его тут же доставили в больницу.

В квартире царил хаос, вещи разбросаны, разбит мобильный телефон, два кухонных окровавленных ножа. Полиция сделала вывод, что убийство произошло на почве ревности. Муж – Олег Кривец – убил Светлану Чайковскую и попытался покончить жизнь самоубийством: нанес себе ножевые раны и открыл газ. Последнее спасло ему жизнь – запах газа дошел до соседей.

При этом соседи ссоры не слышали. Наоборот, все, кто знал пару, уверяют, что они друг в друге души не чаяли. Олег вернулся из АТО в октябре прошлого года. Его очень ждала Светлана, они постоянно созванивались, девушка не давала повода для ревности.

Единственное объяснение поступкам Кривца – посттравматический синдром. Также стало известно, что трагедия произошла накануне отъезда Олега в зону АТО — мужчина принял решение туда вернуться, что могло послужить поводом для конфликта. Но подробности будут известны через несколько дней, когда прооперированный Кривец сможет говорить.

К сожалению, это не первый случай, когда ветеран АТО убивает своих родственников. В марте в Харькове 27-летний боец батальона "Азов" Михаил Зубов убил свою жену и 4-летнюю дочь, а затем покончил с собой. Зубов участвовал в боях под Иловайском, Дебальцево и в Широкино в качестве разведчика. В 2015-м году вернулся в Харьков, занялся бизнесом, однако дело не пошло. Из-за огромных долгов он постоянно ссорился с женой, что и называют одной из возможных причин трагедии. Кроме того, убийство жены и дочери могло быть спровоцировано посттравматическим стрессовым расстройством.

В мае житель города Скалат Тернопольской области, вернувшийся из зоны АТО, забил жену до смерти. 34-летний Андрей К., неоднократно судимый, вернувшись домой, в тот же день убил жену из ревности. Сиротами остались трое детей. Как рассказывают местные жители, после службы в АТО он стал настоящим зверем.

Еще аукнется

"Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)", "посттравматический стрессовый синдром", "посттравматическая стрессовая болезнь" – разные названия одного состояния. ПТСР появляется в результате острой или хронической травмирующей ситуации.

"Лицо с ПТСС чаще осознает болезненный характер своего душевного состояния. Поведение при ПТСР может не меняться, человек может оставаться внешне в привычных эмоциональных рамках без признаков психических отклонений.

Без специализированной медицинской помощи справиться самостоятельно со стрессовыми реакциями удается не всегда. Затянувшийся стресс приводит к хронизации процесса у более чем 42% лиц. При этом инвалидами становится более 60%.

Хронический стресс и извращение поведенческих реакций мешает таким лицам адаптироваться в повседневной жизни, делает их изгоями, в ряде случаев их поведение непредсказуемо и даже опасно. Неустроенность, извращенные поведенческие реакции, сложности в общении нередко приводят к алкоголизму, наркомании, суицидам.

ПТСР – это серьезная проблема для стран, гражданам которых пришлось пройти через зоны военных действий. Украина сегодня не является исключением", – подчеркивает доктор медицинских наук, профессор Владимир Гонгальский.

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По мнению профессора кафедры неврологии, одной из посттравматических стрессовых реакций является невроз в виде истерии (невроз истерический). Он возникает у лиц с истерическим складом ума, у которых поступки диктуются в большей степени эмоциями, а не рассудком. Эмоции при истерии гипертрофированы, иногда провокационные. Такие лица эгоцентричны, требуют к себе повышенного внимания, считают себя и свои заслуги исключительными, склонны к фантазиям и вымыслам.

"Применительно к ПТСР существует понятие "истерия военная" – разновидность истерической реакции. Такие люди проявляют повышенную требовательность к окружающим при невысокой требовательности к себе.

Внешняя подавленность может скрывать в себе бурлящую внутри агрессию и взрывоопасную готовность. Любое, даже малозначащие событие, поступок, неосторожное слово, действие окружающих вызывают всплеск негативных эмоций, негодования и готово перерасти в конфликт.

Один из наших пациентов с ПТСР по дороге в клинику дважды ввязался в драку только потому, что его случайно толкнули и при этом "не так посмотрели". При анализе пациент осознавал абсурдность случившегося, понял и осудил свою излишнюю вспыльчивость. Но в тот момент поделать ничего не мог: желание рассчитаться с "обидчиком" было превыше всего.

Такую реакцию можно классифицировать как аффект (сильная кратковременная отрицательная эмоция в виде гнева, ярости, отчаяния, которая вылилась в двигательную агрессию)", – подчеркивает Владимир Гонгальский.

ПСТР проявляется у 99% вернувшихся

По сути, каждым бойцом, прошедшим зону военных действий, нужно заниматься профессиональным психологам и психотерапевтам. Только они могут установить диагноз и назначить правильное лечение. Но увы, у нас все пущено на самотек и последствия мы уже пожинаем.

"Для меня основным вызовом сегодня является огромное количество людей, которые прошли вооруженный конфликт, кто обучен работать с оружием. Люди, которые не относятся ни к одной государственной структуре – это так называемые добробаты.

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А как подтвердил недавно глава МВД, а мы об это говорили давно, 99% людей, кто возвращается, страдают постравматическим синдромом. Но у государства нет желания этим заниматься, и мы будем постоянно становиться свидетелями очень драматических ситуаций", – пояснил на пресс-коференции в РИА Новости Украина депутат ВР 6-го созыва Кирилл Куликов.