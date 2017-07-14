Порошенко объяснил, почему новая бронетехника не в зоне АТО

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Боевые машины "Дозор", которые изготавливаются на Львовском бронетанковом заводе, до сих пор не попали в зону АТО в Донбассе, потому что проходили испытания в приближенных к боевым условиям.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе пребывания на Львовском бронетанковом заводе.

"Постановка на вооружение одной бронированной машины занимает в среднем от 8 до 12 лет. Комплектация "Дозоров" завершилась в конце 2015 года. Испытания начались в 2016. Были обнаружены некоторые недостатки. В настоящий момент изготавливается шесть машин с учетом замечаний. Министерство обороны немного сократило, но не сняло госзаказ. 20 машин остаются на потоке, и из всех проходивших испытание, а их было до десяти, "Дозор" продемонстрировал лучшие качества", — цитирует Укринформ Порошенко.

По словам президента, сейчас у боевой машины непробиваемая броня, усовершенствованная подвеска, которая может полтора года эксплуатироваться без каких-либо сбоев, намного выше внутренний комфорт, чем в первых образцах, это именно то, что надо армии.

Президент сообщил, что поступали предложения продать первые экземпляры "Дозора" за границу.

"Я запретил это. Прежде всего, мы должны обеспечить качественной техникой наши Вооруженные силы", — подчеркнул глава государства.

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Петр Порошенко заявил ранее, что никому не позволит обворовывать армию страны и наживаться на поставках вооружения.