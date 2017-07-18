АТОшники становятся проблемой для общества и власти

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Facebook пользователи опубликовали видео, как охранники одного из торговых центров Днепра столкнулись с человеком в камуфляже, который называл себя бойцом АТО.

На записи видно, что изначально перепалка завязалась между человеком в камуфляже и еще одним мужчиной. Перепалку попытался остановить охранник торгового центра. Человек в камуфляжной форме утверждал, что 1,5 года воевал в АТО в подразделении ВДВ. В итоге разборки "ветерана" после драки выволокли из магазина.

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что проблема действительно выходит за рамки управляемости.

"Большая часть участников боевых действий уже вернулись домой. Они не социализированы, болеют "донбасским синдромом" и активно пополняют разного рода радикальные и откровенно криминальные группировки. Украина переживает период, который наблюдался после Второй мировой войны, после Афганской войны, когда люди войны, не социализировавшись, становятся большой проблемой для общества. Конечно, накапливается уже определенный критический потенциал, в обществе начинают активно реагировать на таких вот агрессивно настроенных людей войны", — отмечает политолог.

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По его словам, власти закрыли глаза на проблему и не собираются ее решать.

"По большому счету, необходима государственная программа, которая будет социализировать таких людей, которым очень сложно вернуться в бедное общество. Государство, в свою очередь, ничего не делает для АТОшников — оно использовало этих людей и теперь выбрасывает их как перчатки. Вместо того, чтобы помочь им вернуться к мирной нормальной жизни", — говорит эксперт.

Бортник прогнозирует, что подобных конфликтов будет становиться еще больше.

"Посмотрите, что недавно творилось в Кировоградской области, когда группа АТОшников вступила в конфликт вокруг фермерского хозяйства. Огромное количество людей войны сегодня втянуто в "янтарные" бои", — заявил эксперт.

Кроме того, Бортник прокомментировал участившиеся случаи, когда в Украине решаются конфликты при помощи оружия, привезенного из зоны АТО.

"Сегодня потерян государственный контроль над оборотом оружия. Мы видим, что фактически у каждого человека, вернувшегося с войны есть по гранате. Значительная часть этого оружия используется не только криминалитетом, но разными радикальными течениями в политических целях. Сегодня все зиждется на тонком балансе, в случае дальнейшей дестабилизации все это оружие окажется на улицах и мы получим огромные проблемы с безопасностью", — подытожил он.