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    Киев

    Установлена личность убитого в центре Киева участника АТО

    (обновлено: )47
    На сына Сергей Олейника, музыканта, было совершено нападение с ножом в районе музея "Золотые ворота". Отец заступился за сына и получил несовместимые с жизнью ножевые ранения.
    Убитый в Киеве начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник
    Facebook Yuriy Bogun Shchyrin

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Мужчиной, погибшим возле метро "Золотые ворота" в Киеве в результате ножевых ранений, оказался начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник. Об этом сообщил бывший пресс-офицер 93-й ОМБР Юрий Богун-Щырин.

    Убийство участника АТО в центре Киева. Видео
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    Убийство пожилого участника АТО в Киеве. Кадры с места происшествия

    По его словам, на сына Олейника, музыканта, было совершено нападение с ножом в районе музея "Золотые ворота", и "начальник разведки погиб при попытке его защитить".

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    "Сегодня убили моего побратима Сергея Владимировича Олейника, нач. разведки 1 бата 54 ОМБР. Служил в Марьинке, убили в Киеве. Он основал и возглавил Всеукраинский профсоюз ветеранов АТО и волонтеров. Он защитил своего сына музыканта в районе м. "Золотых ворот" в Киеве. Смерть от ножевого ранения. Убийцу задержали. Ведется расследование. Ты всегда был бескомпромиссно принципиален. Брал на себя даже больше, чем мог. Брал за себя и за других, которые сторонились. Горжусь тем, что знал тебя. Вечная память, друг. Поддержим семью", — написал Богун-Щырин на своей странице в Facebook.

    Facebook Yuriy Bogun Shchyrin
    Убитый в Киеве начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник вместе с сыном

    Как сообщалось, убийство пожилого участника АТО произошло накануне вечером в центре Киева. Предполагаемый убийца был задержан вскоре после преступления.

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