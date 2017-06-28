Савченко об АТОшниках и "чмошниках"

В настоящее время в Украине понятие участника антитеррористической операции — АТОшника — топчут в грязи, заявила внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

"Как раньше понятие АТОшника пытались высоко поднять, так сейчас топчут в грязь. Мы очень часто видим, что АТОшники все больше и больше похожи на чмошников. Поскольку, если мужчина действительно является воином и офицером в своих понятиях, то на женщину он руку не поднимет, ни с зеленкой, ни с яйцом, ни физически. А то, что называет себя активистом, за деньги назовется сегодня АТОшником, завтра патриотом, послезавтра националистом, а если больше заплатят, то назовутся и новороссами на худой конец. Им все равно за кого выступать, главное за деньги", — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne, комментируя недавний инцидент в Николаеве, когда активисты забросали ее яйцами.

Также она подчеркнула, что в Украине много таких "АТОшников" и выразила надежду, что рано или поздно они будут наказаны.

"Таких людей у нас хватает. Думаю, что когда в стране, наконец, будет порядок, то эти люди также найдут свое место, или им найдут место там, где они заслуживают, поскольку спекулировать таким понятием как АТОшник, это неправильно. Я понимаю, что у нас многие где-то были, что-то видели. Но есть люди, которые уже четыре года несут службу по присяге украинскому народу, а есть те, кто приезжали на военный туризм, чтобы украсть и вывезти оружие, помародерствовать. Именно это шобло называет себя АТОшниками и бегает сейчас в военной форме, обвешанной орденами, и бросается яйцами. Это все, что они могут. Наверное, воевали они также яйцами", — сказала нардеп.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.