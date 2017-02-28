Харьков, драка экс-АТОшников: о чем говорит следствие

РИА Новости Украина

Три уголовных производства, 109 экспертиз, четыре помповых ружья, автомат и ни одного подозреваемого. Начальник Следственного управления Главного управления Национальной полиции Владимир Тимошко рассказал о расследовании конфликта со стрельбой на Алексеевке. Основные тезисы приводит Татьяна Федоркова.

Эпизод первый. Стычка на улице Клочковской

Участники конфликта — все экс-бойцы АТО — начали выяснять отношения на улице Клочковской, 99-А — возле здания, в котором общественная организация ветеранов АТО арендует помещение.

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"17 февраля примерно в 19.50 минут к этому адресу прибыла группа людей в количестве около 69 человек (Владимир Тимошко имеет в виду участников событий с обеих сторон — ред.). Мы смогли идентифицировать на сегодняшний день 69 человек. Но это не значит, что это все. Их может быть больше. Произошло столкновение этих людей с другими людьми, в частности, это люди, которые ассоциируются с так называемой общественной организацией "Ветераны АТО", […] и вторая группа людей, которая ассоциируется — и они это не скрывают — с общественной организацией "Схидный корпус".

Конфликт на Клочковской в полиции квалифицировали по статье 296 ч. 4 — "Хулиганство". В этой стычке пострадали шесть человек, но только двое из них официально признаны потерпевшими. По словам Тимошко, у пострадавших — нетяжкие травмы: "Степень тяжести повреждений будет установлена экспертами".

"Как минимум шесть человек мы считаем потерпевшими. В настоящий момент из шести признаны (юридически — ред.) потерпевшими два человека, ещё один человек категорически отказался, чтобы его признавали потерпевшим. То есть из тех лиц, которым были причинены телесные повреждения, не все хотят быть признаны потерпевшими, и не все дают показания. Хотя допрашиваются и проводятся следственные действия со всеми".

Владимир Тимошко предпочитает не уточнять, с обеих ли сторон пострадавшие: "Вопрос не в этом, не нужно сейчас говорить, с каких сторон. Они есть".

newsroom.kh.ua Задержание участников конфликта в Харькове

Стрельбы на улице Клочковской не было. Были ли участники столкновения вооружены уже в тот момент, не известно: "Возможно было [оружие] и там, пока оставим это следствию".

Штурма здания по этому адресу также не было.

"Не было ни цели штурмовать здания, ни попыток его штурмовать. У нас таких данных в деле, после проведения следственных действий, что кто-либо хотел штурмовать, захватывать здание, нет. Ограничилось столкновение в месте возле здания, на улице. Офис общественной организации ветеранов АТО находится на четвёртом этаже этого помещения, не на первом, поэтому если бы хотели захватывать этот офис, то как минимум на 4-й этаж, я думаю, эти люди бы поднялись".

Эпизод второй. Проспект Победы

Погони, по словам Тимошко, не было.

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"Был разрыв во времени даже хотя бы потому, что события, происходившие на Клочковской, были в 19.50, продолжались они 10-15-20 минут, полчаса. Вторая часть и то, что происходило на проспекте Победы, было немножко позже, примерно в 21.30. То есть погони никакой не было. Никто ни за кем не гнался, с целью задержания или что-то ещё, этого не было".

В районе круга общественного транспорта на проспекте Победы, 77 конфликт продолжился: с одной стороны, по данным следствия, было 17 человек, с другой — не менее 40.

"В данном месте произошло столкновение, скажем так, этих же лиц, которые ассоциируются с этими двумя гражданскими организациями. Можно ли утверждать, что те же лица, которые были на Клочковской, и те же на проспекте Победы? Возможно. Говорить не буду. Пока я не могу утверждать это с юридической стороны как следователь".

newsroom.kh.ua Участники конфликта пришли в медицинское учреждение

Почему люди из двух организаций снова оказались в одном месте, следствие выясняет: "Как вы понимаете, раз они там собрались, то, наверное, было обоюдное желание там собраться, скажем так".

Столкновение на проспекте Победы также расследуется по статье "Хулиганство". Отдельное уголовное производство открыто по статье "Покушение на убийство".

Выстрел

"Вы можете примерно для себя прикинуть участок местности, где это находилось, и представить, какое столпотворение там было. В этом столпотворении прозвучал выстрел. Выстрел был произведён из гладкоствольного оружия… Что такое гладкоствольное оружие и дробь с близкого расстояния, вы все прекрасно понимаете, охотники могут понять. У человека многочисленные повреждения".

Детский сад

Часть участников конфликта проникла через окно в детский сад в нескольких сотнях метров от места стрельбы. Остальные, как говорит Тимошко, "разъехались, разошлись".

"Что касается захвата, как говорится в СМИ, садика, дошкольного учебного учреждения. Мы не разграничиваем этот конфликт, который был на проспекте Победы, с этим фактом. Садик никто не захватывал специально, мы это точно можем сказать. Это не было умыслом — захват какого-либо административного здания с целью последующего удержания либо захвата заложников, либо ещё с какими-то побуждениями, которые могут додумать себе граждане. Это всё один конфликт, в ходе которого часть этих людей, проникла в помещение, находилась там непродолжительный промежуток времени, и фактически сразу же, после того, как они туда проникли, на место прибыла патрульная полиция, которой они все сдались".

"Почему именно в садик… Можно логически объяснить действия пяти пьяных? Почему они пошли за водкой? Я говорю образно. Потому что садик был рядом с ними — я так отвечу. Действительно у нас нет оснований полагать, что его собирались удерживать, захватывать, либо что-то… К сожалению, это оказался детский садик".

По словам Тимошко, участники конфликта сожалеют, что проникли в детский сад: "Могу сказать, что люди в ходе допросов говорят, мы жалеем, что это был садик. У всех есть дети…".

"Мы занимаемся вопросом ущерба в том числе, который причинён детскому садику, и каким образом квалифицировать эти действия — отдельно либо как хулиганские действия, которые проходили в том числе на проспекте Победы".

Стрельбы в детском саду не было: "В самом детском садике гильз не было, стрельба там не велась. Там было изъято в ходе осмотра только оружие".

Оружие

Всё изъятое оружие официально зарегистрировано.

"На месте в ходе осмотра места происшествия изъято шесть гильз (Тимошко не уточняет, от какого оружия, ссылаясь на отсутствие результатов экспертиз; не говорит также, велась ли стрельба с обеих сторон, — ред.). Изъято в ходе осмотра, в том числе детского садика, четыре помповых ружья и один АКМСУ. Всё оружие, которое было изъято, мы, разумеется, проверили. Официально выданное охотничье оружие, закреплённое за определёнными людьми. Все они установлены. Фактически все же они участники событий. То есть говорить о том, что у кого-то из участников событий при себе имелось незарегистрированное оружие, нельзя. Поэтому и мы не можем квалифицировать их действия по статье 263 — незаконное ношение, хранение, использование огнестрельного оружие".

"Оружие они оставили в помещении детского садика, вышли самостоятельно…".

Кого задержали?

Начальник Следственного управления подтверждает, что из 11 доставленных в отдел полиции пятерых сначала задержали по ст. 208 УПК Украины и доставили в изолятор временного содержания.

"Почему именно эти пять человек? Это все владельцы зарегистрированного оружия, которое было на месте. Было четыре помповика и один автомат, переделанный под охотничий. Пять стволов. Пять человек, которые находились, были задержаны".

Есть ли подозреваемые?

Следователи рассчитывали за сутки определить, кто стрелял.

"Не узнали, я вам говорю честно. Поэтому, разумеется, по истечении суток мы должны были либо предъявить подозрение, либо освободить людей из-под стражи. Они были освобождены из-под стражи. Говоря о том, были ли основания их задержать, — были. Исходя из тех событий, о которых вы знаете. Поэтому решение принято следователем верное. Были ли основания предъявить подозрение через сутки? Не было законных оснований, потому что предъявить подозрение, назначить человека, никто не хочет, никто не будет назначать виновного. Разберёмся, чётко докажем, кто стрелял, будет ему предъявлено подозрение в этом плане".

Задержанных и подозреваемых в рамках расследования хулиганства также нет.

"Нет коллективной ответственности, есть индивидуальная. Поверьте мне, как минимум большинство из них были в балаклавах. […] Поэтому идентифицировать, что конкретный человек делал, я не могу как следователь сейчас. Сможем, когда мы поймём и расставим всех. Для этого есть следственные действия, в том числе следственный эксперимент. Допрашиваются сначала люди, потом они банально расставляются. И мы начинаем понимать, кто находился где, в какой момент времени, кто врёт, а кто говорит правду. Всё".

"Если мы говорим о подозреваемых в юридическом плане этого слова, то подозреваемых сейчас нет. Сейчас только есть два процессуальных статуса в этом деле: потерпевший и свидетель. Любой из данных участников, если в ходе проведённых экспертиз, допросов, следственных действий, экспериментов, следователь будет понимать чётко, кто совершил выстрел, ему будет предъявлено подозрение по покушению на убийство. То же самое касаемо хулиганства. Если будут идентифицированы и получены чёткие данные о действиях конкретного человека, а мы изучаем действия каждого из них, то мы будем говорить о наличии состава преступления ст. 296 ч.4. То, почему люди с охотничьим оружием, как это у нас квалифицируется, разгуливают по Харькову, это вопрос административной ответственности в данном случае. Мы понимаем, что предусмотрена административная ответственность… Я сейчас не касаюсь этих вопросов. Более глобальный вопрос — то, что произошло [в результате стрельбы]".

"Пока следователь не будет убеждён, что человек, который имеет фамилию, имя, отчество, который занимался тем-то и тем-то в рамках этих событий, он действительно активный участник и его действительно действия следует квалифицировать как хулиганство, никогда следователь не подпишет подозрение и прокурор в том числе. Сообщение о подозрении подписывается двумя должностными лицами — следователем и процессуальным руководителем. Не подпишет ни один, ни второй. Нет понятия групповой ответственности. Это не значит, что схватили всех людей, которые там были. Вот они в масках, значит, они там на месте, значит, давайте предъявим подозрение и забудем об этом всём. Не будет этого. Нужно разобраться сначала о каждом из них, что каждый делал, почему он туда приехал, как оказался, какие действия предпринимал и так далее и тому подобное".

"Даже если человек признается в преступлении, и Иванов Иван Иванович или Петренко Петр Петрович скажет: "Да, это я выстрелил". Мы всё равно будем проводить комплекс следственных действий".

Раненый

Раненый Игорь Пушкарёв имеет статус потерпевшего. Остальные (кроме признанных потерпевшими в результате стычки на Клочковской) проходят по делу как свидетели.

"У Игоря Пушкарёва процессуальный статус — потерпевший, как и ещё у нескольких лиц, которым были причинены телесные повреждения, им вручена памятка, что они являются потерпевшими. Все остальные лица до настоящего времени имеют процессуальный статус свидетели. Этот процессуальный статус может поменяться, если человеку предъявляется подозрение, с этого момента человек становится подозреваемым".

Участники конфликта и причина

Участники конфликта называются себя членами общественных организаций: "Именно о том, где они работают официально, сказать вам не могу. Но у нас не было какой-то привязки к какому-то охранному агентству или что-то такого".

Правоохранителей или военнослужащих среди них нет. Все — жители Харькова: "Нет среди них военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Национальной полиции. Это все гражданские организации".

"Причина конфликта в данном случае — не столкновение между гражданскими организациями, она немножко другая. Я не хочу говорить. Для себя мы примерно понимаем. Это не тот мотив, который достоин внимания такого количества журналистов, скажу честно".

"Причины конфликта не нужно политизировать. Снова же в СМИ масса информации — причины конфликта, блокада Донбасса, ещё что-то звучит, могу вам сказать полностью это неправда".

"Какая у них (участников конфликта, — ред.) позиция, я говорить вам не буду и не могу этого делать. Статья 222 УПК. Извините, она написана не для того, чтобы ограничивать СМИ в информации. А для того, что есть определённый комплекс следственных действий. И, поверьте, это большой комплекс следственных действий".

На уточняющий вопрос, финансовые причины или больше мировоззренческие, Тимошко отвечает: "Я бы сказал, это мировоззрение. Потому что о финансовых вопросах здесь вряд ли стоит говорить. Я не знаю ни одного олигарха ни из одной компании, ни из другой".

Роль Олега Ширяева

Отвечая на вопрос о версии событий лидера "Национального корпуса" Олега Ширяева, а также комментируя, установлена ли его роль, Тимошко сказал: "Я не могу оценивать слова Олега Ширяева, я могу сказать, что Олег Ширяев в порядке ст. 63 отказался от дачи показаний. Поэтому то, что он говорит, это его слова. У него есть возможность как у гражданина высказываться, говорить, никто ему этого не запрещает. То, что имеется в материалах дела, это другое".

"Я не буду говорить о фамилиях, я не буду говорить о роли каждого человека до того момента, пока следователь не будет делать юридические суждения о роли какого-то человека или не роли".

Следственные действия

Участники конфликта с обеих сторон "активно принимают участие в следственных действиях".

"Нельзя говорить о том, что снова же, как я читаю из СМИ, что кто-то из них скрылся, не является на следственные действия и так далее. По первому звонку следователя, даже не требуя повестки, прибывает в Следственное управление и проводятся следственные действия — с одними и со вторыми".

По делу назначено 109 экспертиз, "в том числе генетические, молекулярные, биологические (чтобы понимать, кто с каким оружием находился), дактилоскопические, баллистические".

"Скажу вам так, с момента того, что случилось, до настоящего времени практически вся следственная часть следственного управления работает без выходных, в круглосуточном режиме".

По словам Тимошко, следователи ходили домой "только мыться и бриться".

"Причины произошедшего мы будем выяснять, в том числе при проведении одновременных допросов, как это сейчас называется. Раньше это называлось "очная ставка". Будем их таким образом на очных ставках мирить. Я образно сказал "мирить". Я сказал это не с тем, чтобы сегодня в ленте новостей появилось: "Тимошко Владимир Владимирович собрался всех помирить на очной ставке".

Об опасениях, что участники конфликта могут скрыться

Опасений, что участники конфликта могут скрыться, у следствия нет. Правда, уточняет Тимошко: "на сегодняшнюю минуту".

"Все приходят, проводим следственные действия, допросы. Все действия, которые проводятся, препятствований нет, реальный объективный факт. […] Наоборот, скажем так, исходя из того, как проходит, что пытаются сами разобраться в ситуации. Это хорошо. Что касается скрыться-не скрыться: скрыться может лицо, которому предъявлено подозрение и есть статус подозреваемого, тогда можно говорить, что скрыться, а гражданин может уехать в любую минуту. Ему ничего не препятствует. Каких-либо оснований запретить выезд в область другую или из страны данным лицам нет у следователя".

Продолжение следует?

В Следственном управлении не располагают информацией о том, что конфликт может продолжиться.

"Оснований, информации у нас нет, что такие действия могут происходить. И я думаю, что этот конфликт всё-таки имел скоротечный характер, а не какой-то там долгоиграющий, тенденция к его продолжению, такой информации у нас нет".

"Судебная перспектива будет видна тогда, когда будет объявлено подозрение. Чуть-чуть нужно подождать".