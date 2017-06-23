Журналисты о Савченко в Раде: босая и сонная

Журналисты охарактеризовали работу внефракционного депутата Надежду Савченко во время заседания Верховной Рады. По их словам, депутат непреклонно борется со сном, а разговоры и рабочие моменты ее не беспокоят.

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Напомним, ранее Савченко заявила, что показанный ею в Верховной Раде неприличный жест был ответом на жест премьера Владимира Гройсмана.

"Несмотря на созданную вокруг меня репутацию импульсивного человека, я человек уравновешенный, у меня нет необдуманных поступков. В очередной раз Гройсман продемонстрировал неуважение к парламенту… Было голосование за бюджет… Я показала это конкретно Гройсману", — рассказала депутат.

Савченко уточнила, что первым неприлично в парламенте себя повел премьер-министр.