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    Журналисты о Савченко в Раде: босая и сонная

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    Эксцентричное поведение нардепа Надежды Савченко не осталось незамеченным в журналистской среде. В интернете появился ролик, на котором депутат во время заседания постоянно борется со сном.
    Канал Страна.ua youtube

    Журналисты охарактеризовали работу внефракционного депутата Надежду Савченко во время заседания Верховной Рады. По их словам, депутат непреклонно борется со сном, а разговоры и рабочие моменты ее не беспокоят. 

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    Напомним, ранее Савченко заявила, что показанный ею в Верховной Раде неприличный жест был ответом на жест премьера Владимира Гройсмана.

    "Несмотря на созданную вокруг меня репутацию импульсивного человека, я человек уравновешенный, у меня нет необдуманных поступков. В очередной раз Гройсман продемонстрировал неуважение к парламенту… Было голосование за бюджет… Я показала это конкретно Гройсману", — рассказала депутат.

    Савченко уточнила, что первым неприлично в парламенте себя повел премьер-министр.

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