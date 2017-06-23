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    Фотоленты

    Рабочий день Савченко в фотожабах

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    В четверг наиболее часто упоминавшимся в СМИ политиком стала нардеп Надежда Савченко. Не успели в интернете обсудить изменившийся стиль политика, как новый эпизод ее деятельности во время заседания парламента вызвал неожиданный интерес. Нардеп показала главе правительства неприличный жест. В сетях активно начали представлять насколько интенсивно проходит рабочий день популярного украинского политика.

    Напомним, Савченко заявила, что показанный ею в Верховной Раде неприличный жест был ответом на жест премьера Владимира Гройсмана. 

    При этом политик подтвердила, что ее жест адресовался именно главе правительства.

    "Несмотря на созданную вокруг меня репутацию импульсивного человека, я человек уравновешенный, у меня нет необдуманных поступков. В очередной раз Гройсман продемонстрировал неуважение к парламенту… Было голосование за бюджет… Я показала это конкретно Гройсману", — рассказала депутат.

    Савченко уточнила, что первым неприлично в парламенте себя повел премьер-министр.

    Смотрите также: Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом

    "После того как закон не прошел, и Парубий в очередной раз поставил его на голосование, Гройсман начал давить на жалость, мол, из-за депутатов будет недофинансирование пенсий и тому подобное… После этого я ему через весь зал закричала, что не нужно давить на жалость, а нужно работать, то, я хочу вам показать, какой жест показал Гройсман", — отметила Савченко, после чего поднялась со стула и продемонстрировала жест, который, по ее словам, показал украинский премьер.

    Савченко также предположила, как можно трактовать данный жест Гройсмана.

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