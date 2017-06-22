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    Политика

    Савченко в Раде показала неприличный жест

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    Народный депутат Надежда Савченко выразительно подняла руку и показала средний палец одному из своих коллег, кому собственно адресовалось это обращение неизвестно.
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко обратила на себя внимание журналистов во время утреннего заседания Верховной Рады, использовав в качестве общения язык жестов.

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    Савченко выразительно подняла руку и показала средний палец одному из своих коллег. Кому собственно адресовалось это обращение неизвестно.

    REUTERS Vladyslav Musiienko/Pool
    Савченко пордемонстрировала неприличный жест в Верховной Раде

    Ранее на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности возник скандал, связанный с Надеждой Савченко и ее инициативой по поводу законопроекта о реинтеграции Донбасса. Савченко заявила о том, что выступает с отдельным заявлением по поводу законопроекта "Об особенностях государственной политики для возобновления государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей". Но, нардепы не поддержали подобное заявление, назвав его "провокацией", и предложили ей внести альтернативный законопроект.

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