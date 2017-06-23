наверх
23.06.201711:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Вместо тысячи слов: Савченко продемонстрировала жест Гройсмана

    (обновлено: )7620
    Канал NewsOne на youtube

    Народный депутат Надежда Савченко заявила, что показанный ею в Верховной Раде неприличный жест был ответом на жест премьера Владимира Гройсмана. Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne.

    При этом политик подтвердила, что ее жест адресовался именно главе правительства.

    "Несмотря на созданную вокруг меня репутацию импульсивного человека, я человек уравновешенный, у меня нет необдуманных поступков. В очередной раз Гройсман продемонстрировал неуважение к парламенту… Было голосование за бюджет… Я показала это конкретно Гройсману", — рассказала депутат.

    Савченко уточнила, что первым неприлично в парламенте себя повел премьер-министр.

    "После того как закон не прошел, и Парубий в очередной раз поставил его на голосование, Гройсман начал давить на жалость, мол, из-за депутатов будет недофинансирование пенсий и тому подобное… После этого я ему через весь зал закричала, что не нужно давить на жалость, а нужно работать, то, я хочу вам показать, какой жест показал Гройсман", — отметила Савченко, после чего поднялась со стула и продемонстрировала жест, который, по ее словам, показал украинский премьер.

    Савченко также предположила, как можно трактовать данный жест Гройсмана.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Игорь Гужва. Архивное фото
      По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
      Погибший боец АТО Дмитрий Смирнов
      Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
      В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
      Администрация президента Украины
      Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против