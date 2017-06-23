Вместо тысячи слов: Савченко продемонстрировала жест Гройсмана

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что показанный ею в Верховной Раде неприличный жест был ответом на жест премьера Владимира Гройсмана. Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne.

При этом политик подтвердила, что ее жест адресовался именно главе правительства.

"Несмотря на созданную вокруг меня репутацию импульсивного человека, я человек уравновешенный, у меня нет необдуманных поступков. В очередной раз Гройсман продемонстрировал неуважение к парламенту… Было голосование за бюджет… Я показала это конкретно Гройсману", — рассказала депутат.

Савченко уточнила, что первым неприлично в парламенте себя повел премьер-министр.

"После того как закон не прошел, и Парубий в очередной раз поставил его на голосование, Гройсман начал давить на жалость, мол, из-за депутатов будет недофинансирование пенсий и тому подобное… После этого я ему через весь зал закричала, что не нужно давить на жалость, а нужно работать, то, я хочу вам показать, какой жест показал Гройсман", — отметила Савченко, после чего поднялась со стула и продемонстрировала жест, который, по ее словам, показал украинский премьер.

Савченко также предположила, как можно трактовать данный жест Гройсмана.