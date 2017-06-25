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    В Николаеве Савченко забросали яйцами

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    25 июня в Николаеве во время встречи народного депутата Надежды Савченко с местными жителями нардепа забросали яйцами, после чего началась потасовка.
    Канал Shipovnik Ua в Youtube

    Согласно сообщению местного издания "Шиповник", на встречу с депутатом пришли около 50 местных жителей, активистов, участников АТО и националистов. Во время речи Савченко ее стали называть "русским агентом".

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    В ходе выступления к Савченко подошел бывший участник АТО и спросил, сколько ребят погибло из-за нее на Донбассе, а также заявил, что депутат врет. После этого в Савченко полетели яйца и завязалась драка.

    Полицейские задержали мужчину, который бросался яйцами, после чего завязалась вторая драка, в попытке освободить активиста.

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