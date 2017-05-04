Патрули АТОшников в Киеве: на улицах будет спокойнее – Кива

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Ветераны АТО займутся безопасностью киевлян. Под патронатом Министерства внутренних дел в столице стартует проект "Безопасность жизни". Его суть заключается в том, что ветераны АТО совместно с патрульной полицией будут следить за общественным порядком и безопасностью в городе.

Подробнее о проекте "Безопасность жизни" в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил советник главы МВД, один из координаторов проекта Илья Кива.

Кто инициатор проекта?

– На самом деле инициатором этого проекта стала сама ситуация и сама жизнь. Потому что у нас в стране сложились две, наверное, самые актуальные проблемы и два одних из самых наболевших вопроса – это безопасность на наших улицах, это вал уличной преступности, квартирные, автомобильные кражи, разбои. И, фактически, хулиганство. И давайте мы будем объективными: полноценно до конца сегодня Нацполиция в период вот этого реформирования не может, фактически, обеспечить полную 100% безопасность.

И вторая проблема, которая у нас была, и которая остро стояла перед всем нашим обществом, – это трудоустройство и социализация ветеранов, тех людей, которые возвращаются после АТО. На сегодняшний день это уже более 140 тысяч человек, которые должны каким-то образом интегрироваться в нашу мирную с вами жизнь. И поэтому нужно было просто захотеть решить этот вопрос.

И опять же, это инициатива ветеранов. Это поддержка министра, понимание сложившейся ситуации. И самое главное, ведь нужно было ковать новые кадры в Нацполицию, чтобы люди приходили туда подготовленными. Вот эти три фактора мы сложили и возник проект "Безпека життя".

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"Безпека життя" дает возможность ветерану, возвращающемуся с войны, получить место работы, где им, самое главное, что он будет продолжать выполнять свою прямую функцию, а это – защита. Защита нашего украинского населения и наведение порядка на улице.

Вторая – это фактически превентивная деятельность и вспомогательная деятельность Нацполиции, что даст возможность постоянное присутствие опять же тех же ветеранов, тех людей, которые прошли зону АТО, присутствие на улице даст возможность сократить вот этот вал уличной преступности.

Третье – это то, что фактически, это и есть площадка, подготовительная площадка для будущих лучших или же я бы сказал даже элиты правоохранительной системы. Потому что как бы там ни было, но полицейский начинается с улицы. Пока полицейский не вытопчет на улице как минимум год, ему будет сложно понять всю структуру работы правоохранительной системы.

И здесь ему на помощь должны прийти ветераны АТО?

– Ничего сложного нет. Это мировая практика – привлечение, опять же, ветеранов к несению патрульно-постовой службы.

Расскажите подробнее, потому что у нас был опыт только отрядов самообороны во время Евромайдана. Это работало какое-то определенное время.

– Все правильно. Поэтому здесь нужно в первую очередь не просто желание отдельных, пускай даже государственных чиновников высшего ранга или же просто идея, скажем так, заинтересованных ветеранских организаций, здесь нужна поддержка и государственная программа, что даст возможность полноценно развиться этому проекту.

Приезжают с войны ребята, возвращаются в жизнь, обращаются в центры, которые уже сегодня существуют в Киеве, рекрутинговые центры, проходят первичную стажировку и оформляются официально на работу и начинают патрулирование наших с вами улиц. Знаете как, велосипед точно не придумаешь. Все это уже было.

Кому там нравится, не нравится, но мы наблюдали, когда безопасность на улицах обеспечивали наряду с полицейскими или же на тот момент с милиционерами дружинники. Так вот, это подготовленные дружинники, которые прошли зону АТО. Они разбиты на патрули, у них есть свои маршруты, они как раз и являются той вспомогательной функцией при прекращении и для предотвращения каких-то либо правонарушений.

Самое главное, что мы взяли еще один старый забытый опыт, а это, фактически, организация стационарных постов охраны, где выставлены, фактически, будки, в которых находится человек 24 часа. Вы выглянули из окна, и вы видите стационарный пост охраны, который оснащен и сигнализацией, который оснащен системой связи, системой оповещения.

Не каждый человек знает, где находится полицейский участок. Но выглянув из окна, человек знает, где находиться постовой, к которому можно всегда обратиться и получить помощь. И вот такими шагами, вот такими действиями мы обязательно наведем порядок внутри нашей страны.

Вы говорите – ветераны будут трудоустроены. Кем и куда именно?

– В данном случае здесь все очень просто. На самом деле, поддержание правопорядка гражданином Украины – это статья прописана в Конституции нашей страны. Второе – в данном случае проект "Громадські формування" и проект "Безпека життя" имеют юридический статус, как и охранные агентства в том числе, которые имеют ряд лицензий для выполнения подобной деятельности.

Поэтому каждый из тех, кто возвращается и готов стать участником данного проекта, он официально будет трудоустроен.

И поверьте, они не просто трудоустроены, они еще и получают достойную зарплату, потому что на сегодняшний день зарплату, которую мы платим, она является, она даже больше, чем у простого полицейского. Ребята получают 10 тысяч и все это официально.

И самое главное, что это как раз и дает им возможность быть уверенными в своем завтрашнем дне. А значит, они будут честно и откровенно защищать наше с вами будущее. Вот какой смысл и суть этого проекта – трудоустройство ветеранов и уничтожение преступности и обеспечение правопорядка на улицах наших с вами городов.

Насколько этот проект длительный?

– Когда-то нам войну обещали закончить за две недели. А мы в войне находимся уже третий год. И я не знаю, как долго еще будет потребность в присутствии на наших улицах тех людей, которые действительно заслужили и доверие в обществе, и своими действиями доказали свое отношение к нашей с вами стране.

Поэтому я думаю, что чем больше этих людей будет и чем дольше они будут находиться, тем спокойнее будут спать наши женщины и спокойнее будут расти наши с вами дети.

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