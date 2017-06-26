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    Савченко о том, почему Порошенко выгодно продолжение войны в Донбассе

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    (обновлено: )12020
    По мнению народного депутата Надежды Савченко, Петру Порошенко выгодно, чтобы на востоке Украины продолжался конфликт, поскольку это дает ему право оставаться президентом и не идти на выборы.
    Канал на Youtube NewsOne

    Война в Донбассе закончится тогда, когда Петр Порошенко уйдет с должности главы государства, убеждена внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

    "Война на Донбассе закончится, когда Порошенко перестанет быть президентом, и когда она станет невыгодна обоим главам государств (Украины и России — Ред.). Если хоть одному президенту из двух воюющих стран это (ведение войны — Ред.) не станет выгодно, уже можно будет побороть зло", — сказала Савченко в эфире телеканала NewsOne.

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    По ее убеждению, Порошенко выгодно, чтобы на востоке Украины продолжался конфликт, поскольку это дает ему право оставаться президентом и не идти на выборы: "Если оглашается война, то согласно Конституции нет выборов, что выгодно Порошенко".

    Еще одной причиной, почему невыгодно прекращать противостояние в Донбассе, по мнению Савченко, является так называемое списывание всех "бед" на российскую агрессию:

    "Это выгодно, поскольку не надо делать реформы, а лишь говорить, что во всем виновата вражеская Россия", — уверена нардеп

    В то же время, по мнению Савченко, украинский народ не простит Порошенко такое поведение, ведь закончить войну было его главным предвыборным обещанием.

    "За это он получит достойную "благодарность" от украинского народа… Я думаю, что его не только не переизберут, он даже не успеет сбежать так, как Виктор Янукович", — резюмировала она.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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