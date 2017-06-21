Отмена "закона Савченко": новый закон вступил в силу

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Закон, который отменяет возможность пересчета срока тюремного заключения по "закону Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания), вступил в силу.

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Текст Закона был опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос України" 20 июня и вступает в силу на следующий день после опубликования.

В частности, закон предусматривает, что предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день.

Напомним, Верховная Рада приняла закон 18 мая, чем отменила "закон Савченко".