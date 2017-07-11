Убийство в Киеве: в сети нашли фото АТОшника и зарезанной им жены

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Молодую женщину, которую на почве ревности жестко убил муж, звали Светлана Кривенко (в девичестве Чайковская), а ее мужа — Олег Кривец.

Также удалось узнать, что погибшая работала медсестрой в Центре детской кардиологии и кардиохирургии.

Об этом "Обозревателю" стало известно из собственных источников.

В Facebook найдены страницы погибшей и ее супруга. Пара выкладывала много совместных фото и патриотические посты, так как Олег Кривец был участником АТО.

Facebook Олега Кривца Facebook Олега Кривца

Facebook Олега Кривца Facebook Олега Кривца

Facebook Олега Кривца Facebook Олега Кривца

Facebook Светланы Чайковской Facebook Светланы Чайковской

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева мужчина зарезал свою сожительницу, нанеся ей более 40 ножевых ранений, после чего перерезал себе вены и распорол живот. Спасти девушку уже не удалось, а мужчину в очень тяжёлом состоянии госпитализировали. Соседи сообщили, что пара была не конфликтная, алкогольными напитками не злоупотребляли.