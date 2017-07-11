Убийство в Киеве: в сети нашли фото АТОшника и зарезанной им жены

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Молодую женщину, которую на почве ревности жестко убил муж, звали Светлана Кривенко (в девичестве Чайковская), а ее мужа — Олег Кривец.
Также удалось узнать, что погибшая работала медсестрой в Центре детской кардиологии и кардиохирургии.
Об этом "Обозревателю" стало известно из собственных источников.
В Facebook найдены страницы погибшей и ее супруга. Пара выкладывала много совместных фото и патриотические посты, так как Олег Кривец был участником АТО.
Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева мужчина зарезал свою сожительницу, нанеся ей более 40 ножевых ранений, после чего перерезал себе вены и распорол живот. Спасти девушку уже не удалось, а мужчину в очень тяжёлом состоянии госпитализировали. Соседи сообщили, что пара была не конфликтная, алкогольными напитками не злоупотребляли.