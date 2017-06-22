В центре Киева на глазах у сына зарезали участника АТО

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В центре Киеве в Золотоворотском сквере близ метро "Золотые ворота" произошло убийство пожилого мужчины, сообщает "112 Украина".

"Спор из-за денег возник между двумя молодыми мужчинами, один из которых играл на пианино. За музыканта вступился его отец, на которого напал другой мужчина и нанес ему несколько ударов ножом, После чего тот скончался прямо на глазах у сына", — говорится в сообщении.

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Погибшему около 60 лет, он — участник АТО, воевал под Марьинкой. Убийца задержан, проводятся следственные действия.

В то же время, по некоторым данным, погибшим оказался председатель профсоюза работников-мигрантов Сергей Олейник.

В четверг вечером генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.