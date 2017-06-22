наверх
23.06.201702:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В центре Киева на глазах у сына зарезали участника АТО

    Тема:

    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (224)

    (обновлено: )73237
    По предварительным данным спор между двумя молодыми мужчинами возле метро "Золотые ворота" произошел из-за денег. Один из участников конфликта ударил несколько раз ножом пожилого мужчину, который заступился за своего сына.
    В центре Киева убили пожилого участника АТО
    Скриншот телеканала "112 Украина"

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В центре Киеве в Золотоворотском сквере близ метро "Золотые ворота" произошло убийство пожилого мужчины, сообщает "112 Украина".

    В Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв
    ГУ НП в г. Киев
    Ужасы нашего городка. Шокирующий криминал в Киеве в дни Евровидения

    "Спор из-за денег возник между двумя молодыми мужчинами, один из которых играл на пианино. За музыканта вступился его отец, на которого напал другой мужчина и нанес ему несколько ударов ножом, После чего тот скончался прямо на глазах у сына", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Депутатская неприкосновенность. В ход пойдут договорняки и зашуршат купюры

    Погибшему около 60 лет, он — участник АТО, воевал под Марьинкой. Убийца задержан, проводятся следственные действия.

    В то же время, по некоторым данным, погибшим оказался председатель профсоюза работников-мигрантов Сергей Олейник.

    В четверг вечером генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция. Архивное фото
    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
    Убийство участника АТО в центре Киева. Видео
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ветераны во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против