Подозреваемого в убийстве Бузины накануне преступления вела "наружка" МВД и СБУ

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. За подозреваемыми в убийстве журналиста Олеся Бузины Андреем Медведько и Денисом Полищуком накануне преступления велось наружное наблюдение, пишет "Страна" со ссылкой на подтверждающие документы.

Источники в Министерстве внутренних дел сообщили изданию, что несколько месяцев накануне преступления Медведько находился под негласным наблюдением СБУ и МВД по делу, которое вела милиция — речь идет о вооруженном нападении в декабре 2014 года на участников лекции, которую проводил Университет современных знаний в киевском планетарии. МВД расследовало причастность к этому преступлению Медведько и поставило его на прослушку и внешнее наблюдение.

Собеседники передали изданию часть указанных документов (см. ниже):

Страна Справка по делу Олеся Бузины

Страна Справка по делу Олеся Бузины

Из этих документов следует, что уже в конце марта Медведько активно готовился к некоему большому делу — искал машину, тренировал своих "бойцов", а также общался с неким Романом, который "наружкой" был идентифицирован как бывший сотрудник милиции, подразделение УОС (Управление оперативной службы — секретная структура, которая занимается наружным наблюдением). Он, согласно документам, консультировал Медведько по различным "оперативным премудростям".

По данным собеседника из МВД, отчеты "наружки" неожиданно прекратились 8 апреля 2015 года — именно в тот день, когда будущие киллеры впервые появились для наблюдения около дома Бузины на улице Дегтяревской в Киеве.

"Есть два варианта. Или же кто-то дал команду прекратить наблюдение. Или же потом материалы были изъяты из дела. В обоих случаях это крайне подозрительная ситуация, которая может указывать на то, что кто-то из силовых структур был в курсе того, что готовилось преступление", — цитирует издание источника.

Собеседник также сообщил, что помимо Романа в поле зрения "наружки" попал, по его сведениям, и действующий сотрудник СБУ, с которым встречался Медведько. Но записи об этой встрече также странным образом не сохранились.

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"В любом случае, крайне удивителен сам по себе факт того, что за одним из подозреваемых в убийстве накануне преступления велась слежка, но об этом никто официально в процессе расследования убийства не заявлял. Не говоря уже о том, что владея информацией о подготовке к неким преступным действиям (что видно по записям), правоохранители не предприняли никаких действий, чтобы это преступление предотвратить", — подводит итог "Страна".

Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Медведько и Полищука. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.