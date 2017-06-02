Мать Олеся Бузины намерена обратиться в Европейский суд по правам человека

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КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Мать погибшего журналиста Олеся Бузины Валентина Бузина намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, сообщил экс-заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

"Сделан последний шаг для обращения в ЕСПЧ. Сегодня Валентина Бузина и адвокаты потерпевшей провели официальную встречу с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской. На встрече обсуждались факты грубейших нарушений прав и свобод потерпевшей при расследовании дела об убийстве ее сына. Валерии Лутковской была передана жалоба на действия генерального прокурора, обязательная для последующей подачи иска в Европейский суд по правам человека. После получения официального ответа от Уполномоченного рады адвокаты потерпевшей стороны намерены подать иск к Украине в Европейский суд по правам человека", — сообщил Кузьмин.

Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Медведько и Полищука. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.