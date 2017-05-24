Дело Бузины в ближайшее время будет передано в суд - Луценко

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Уголовное производство об убийстве в Киеве известного журналиста и писателя Олеся Бузины в ближайшее время будет передано в суд.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время годового отчета в Верховной Раде.

"Подозреваемые после проведения биологической экспертизы переведены в разряд обвиняемых, и вскоре дело пойдет в суд", — сказал он.

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Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Медведько и Полищука. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.



