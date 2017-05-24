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    Дело Бузины в ближайшее время будет передано в суд - Луценко

    Тема:

    Убийство Олеся Бузины: два года спустя (229)

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    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, дело об убийстве журналиста Олеся Бузины будет передано в суд и это произойдет уже в ближайшее время.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Уголовное производство об убийстве в Киеве известного журналиста и писателя Олеся Бузины в ближайшее время будет передано в суд.

    Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время годового отчета в Верховной Раде.

    "Подозреваемые после проведения биологической экспертизы переведены в разряд обвиняемых, и вскоре дело пойдет в суд", — сказал он.

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    Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Медведько и Полищука. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.


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