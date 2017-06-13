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    ООН обеспокоена ненадлежащим расследованием убийства Бузины

    (обновлено: )6530
    Как заявила на брифинге во вторник глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, в организации обеспокоены тем, что не хватает надлежащего расследования дела Олеся Бузины, как и в других делах относительно журналистов.
    Олесь Бузина
    facebook.com/buzina.org

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. ООН обеспокоена ненадлежащим расследованием убийства в Киеве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, заявила на брифинге во вторник глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

    Мыкола Хвылевой и Олесь Бузина. Коллаж
    РИА Новости Украина
    Хвылевой или Бузина?

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело об убийстве Бузины, погибшего в Киеве в апреле 2015 года, вскоре будет передано в суд.

    "Мы очень обеспокоены тем, что не хватает надлежащего расследования дела вашего сына Олеся (Бузины – ред.), как и в других делах относительно журналистов", — заявила Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста.

    Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Медведько и Полищука. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.

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