ООН обеспокоена ненадлежащим расследованием убийства Бузины

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. ООН обеспокоена ненадлежащим расследованием убийства в Киеве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, заявила на брифинге во вторник глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что дело об убийстве Бузины, погибшего в Киеве в апреле 2015 года, вскоре будет передано в суд.

"Мы очень обеспокоены тем, что не хватает надлежащего расследования дела вашего сына Олеся (Бузины – ред.), как и в других делах относительно журналистов", — заявила Фрейзер, обращаясь к матери погибшего журналиста.

Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Медведько и Полищука. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.