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    В Черкасской области жена заказала киллеру убийство мужа

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (213)

    (обновлено: )22
    Женщина, с целью дальнейшего получения в наследство совместно нажитого имущества, заказала 34-летнему жителю г. Кропивницкий умышленное убийство своего мужа, пообещав вознаграждение в размере 800 долларов США.
    Женщина заказала умышленное убийство своего мужа
    ГУ Нацполиции в Черкасской области

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В Черкасской области 56-летняя жительница Смелы за 800 долларов заказала убийство мужа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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    "Женщина, с целью дальнейшего получения в наследство совместно нажитого имущества, заказала 34-летнему жителю г. Кропивницкий умышленное убийство своего мужа, пообещав вознаграждение в размере 800 долларов США", – говорится в сообщении.

    Правоохранителями задержали женщину во время передачи киллеру части обещанного вознаграждения.

    По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 14 (Приготовление к преступлению), части 4 статьи 27 (Виды соучастников) и п. 11 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Женщине грозит от десяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

    Накануне на столичной Оболони между двумя незнакомцами произошел конфликт, во время которого один из мужчин до смерти избил руками и ногами своего оппонента.

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