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    В Харьковской области убит водитель маршрутки

    (обновлено: )292
    Как сообщили в полиции, "поступило сообщение из службы 102 о том, что в поселке Васищево на трассе находится автобус с включенными фарами и зажиганием, а за рулем – водитель с ножевыми ранениями в области грудной клетки".
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    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Харьковской области убит водитель маршрутки, сообщает Vgorode со ссылкой на Нацполицию.

    Трагедия произошла в понедельник, 19 июня, около 22:45 в поселке Васищево.

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    "В Харьковский отдел полиции поступило сообщение из службы 102 о том, что в поселке Васищево на трассе находится автобус с включенными фарами и зажиганием, а за рулем – водитель с ножевыми ранениями в области грудной клетки", – говорится в сообщении.

    Погибшим оказался 42-летний житель поселка Лизогубовка, который работал водителем.

    По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 п. 6 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства и ищет причастных к преступлению.

    Напомним, 19 июня полицейские задержали в Днепре 30-летнего мужчину, который убил 63-летнюю водителя такси и похитил ее машину.

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