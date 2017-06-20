КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Харьковской области убит водитель маршрутки, сообщает Vgorode со ссылкой на Нацполицию.

Трагедия произошла в понедельник, 19 июня, около 22:45 в поселке Васищево.

"В Харьковский отдел полиции поступило сообщение из службы 102 о том, что в поселке Васищево на трассе находится автобус с включенными фарами и зажиганием, а за рулем – водитель с ножевыми ранениями в области грудной клетки", – говорится в сообщении.

Погибшим оказался 42-летний житель поселка Лизогубовка, который работал водителем.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 п. 6 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства и ищет причастных к преступлению.

Напомним, 19 июня полицейские задержали в Днепре 30-летнего мужчину, который убил 63-летнюю водителя такси и похитил ее машину.