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    Киев

    Драка между двумя бездомными в центре Киева завершилась убийством

    Тема:

    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (211)

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    Как установила полиция, после совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами, которые напоминают лиц без определенного места жительства, возник конфликт, который перерос в драку и закончился убийством одного из них.
    На месте убийства в центре Киева, 20 июня 2017
    ГУ НП в Киеве

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В ходе драки, которая произошла в ночь на вторник на Майдане Незалежности в Киеве, погиб мужчина, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    "После совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами, которые напоминают лиц без определенного места жительства, возник конфликт, который перерос в драку. В результате один из оппонентов получил телесные повреждения, в том числе в голову, от которых скончался на месте", — сказано в сообщении.

    Подозреваемый в убийстве задержан и взят под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

    Накануне на столичной Оболони между двумя незнакомцами произошел конфликт, во время которого один из мужчин до смерти избил руками и ногами своего оппонента. 

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