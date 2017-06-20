Драка между двумя бездомными в центре Киева завершилась убийством

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В ходе драки, которая произошла в ночь на вторник на Майдане Незалежности в Киеве, погиб мужчина, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"После совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами, которые напоминают лиц без определенного места жительства, возник конфликт, который перерос в драку. В результате один из оппонентов получил телесные повреждения, в том числе в голову, от которых скончался на месте", — сказано в сообщении.

Подозреваемый в убийстве задержан и взят под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Накануне на столичной Оболони между двумя незнакомцами произошел конфликт, во время которого один из мужчин до смерти избил руками и ногами своего оппонента.