В Киевской области пенсионер из ревности убил паяльником невестку

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В с. Бурты Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения 78-летний мужчина приревновал невестку к родному, прикованному к постели сыну, после чего схватил паяльник для сварки автомобильных радиаторов и разбил им голову 44-летней женщине, сообщает во вторник отдел коммуникации полиции региона.

"От полученных проникающих телесных повреждений женщина сразу же умерла. Задержали "на горячем" окровавленного жителя с. Бурты сотрудники группы реагирования патрульной полиции Кагарлицкого района. В доме обнаружили бездыханное тело женщины с признаками насильственной смерти", — сказано в сообщении.

Как отмечается, 78-летний мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, а уже во время допроса признался в содеянном.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения — содержание под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее полицейские задержали в Днепре 30-летнего мужчину, который убил 63-летнюю водителя такси и похитил ее машину.