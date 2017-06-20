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    В Киевской области пенсионер из ревности убил паяльником невестку

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (210)

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    Подозреваемый в убийстве собственной невестки 78-летний мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, а уже во время допроса признался в содеянном.
    В Киевской области пенсионер из ревности убил паяльником невестку
    отдел коммуникации полиции Киевской области

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В с. Бурты Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения 78-летний мужчина приревновал невестку к родному, прикованному к постели сыну, после чего схватил паяльник для сварки автомобильных радиаторов и разбил им голову 44-летней женщине, сообщает во вторник отдел коммуникации полиции региона.

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    ГУ НП в Киевской области/Youtube
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    "От полученных проникающих телесных повреждений женщина сразу же умерла. Задержали "на горячем" окровавленного жителя с. Бурты сотрудники группы реагирования патрульной полиции Кагарлицкого района. В доме обнаружили бездыханное тело женщины с признаками насильственной смерти", — сказано в сообщении.

    Как отмечается, 78-летний мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, а уже во время допроса признался в содеянном.

    Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения — содержание под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

    Напомним, ранее полицейские задержали в Днепре 30-летнего мужчину, который убил 63-летнюю водителя такси и похитил ее машину.

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