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    Под Харьковом мужчина перерезал себе горло после убийства знакомого

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (209)

    (обновлено: )79
    В ходе досудебного расследования было установлено, что накануне 37-летний подозреваемый в убийстве пригласил к себе в гости 39-летнего товарища.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Харьковской области злоумышленник, убивший товарища, перерезал себе горло во время задержания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

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    ГУ НП в Киевской области/Youtube
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    Вчера, 19 июня, в милицию обратилась жительница с. Слатино и сообщила, что обнаружила у себя в доме мертвого мужчину. Его тело было спрятано в диване.

    В ходе досудебного расследования было установлено, что накануне 37-летний подозреваемый в убийстве пригласил к себе в гости 39-летнего товарища. Вместе с сожительницей хозяина они употребляли алкоголь. Через некоторое время женщина ушла спать, а мужчины остались вдвоем. Между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин несколько раз ударил товарища ножом в шею и избил кулаками по голове. Затем он спрятал тело и убежал.

    Во время задержания оперативниками злоумышленник вытащил из кармана нож и порезал себе горло. Его доставили в больницу, но от полученных повреждений он скончался.

    Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Напомним, полицейские задержали в Днепре 30-летнего мужчину, который убил 63-летнюю водителя такси и похитил ее машину.

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