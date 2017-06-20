Под Харьковом мужчина перерезал себе горло после убийства знакомого

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. В Харьковской области злоумышленник, убивший товарища, перерезал себе горло во время задержания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Вчера, 19 июня, в милицию обратилась жительница с. Слатино и сообщила, что обнаружила у себя в доме мертвого мужчину. Его тело было спрятано в диване.

В ходе досудебного расследования было установлено, что накануне 37-летний подозреваемый в убийстве пригласил к себе в гости 39-летнего товарища. Вместе с сожительницей хозяина они употребляли алкоголь. Через некоторое время женщина ушла спать, а мужчины остались вдвоем. Между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин несколько раз ударил товарища ножом в шею и избил кулаками по голове. Затем он спрятал тело и убежал.

Во время задержания оперативниками злоумышленник вытащил из кармана нож и порезал себе горло. Его доставили в больницу, но от полученных повреждений он скончался.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, полицейские задержали в Днепре 30-летнего мужчину, который убил 63-летнюю водителя такси и похитил ее машину.