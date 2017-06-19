В Киеве уличный конфликт закончился убийством

Трагедия произошла около многоэтажки на улице Маршала Малиновского на Оболони. По данным правоохранителей, полиция "за считанные часы" нашла и задержала преступника.

По предварительному заключению врачей, пострадавший скончался из-за повреждения внутренних органов. Тело 39-летнего погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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После содеянного злоумышленник с места происшествия скрылся. Предполагаемому убийце устроили засаду и задержали его недалеко от места жительства. Преступником оказался 37-летний уроженец Киева. В содеянном он признался.