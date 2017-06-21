По делу об убийстве Шеремета допрошены более 3 тыс человек

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета было допрошено более 3 тысяч человек, говорится в справке Национальной полиции Украины, переданной Комитету Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики.

Как стало известно, среди опрошенных — очевидцы взрыва, лица из числа личных и профессиональных связей потерпевшего, таксисты, проезжавшие в ночное время в районе места жительства потерпевшего.

В полиции сообщают, что отрабатывается несколько версий мотивов совершения преступления: профессиональная деятельность потерпевшего за пределами Украины и в Украине; дестабилизация ситуации в государстве; конфликтные ситуации в личной жизни потерпевшего: родственные и интимные отношения, ситуативные конфликты на бытовом уровне коммерческого и финансового характера; ошибка в объекте преступления, в том числе подготовка убийства владельца издания "Украинской правды" Алены Притулы.

По данным правоохранителей, было подготовлено более 500 ходатайств о временном доступе к информации, содержащейся у операторов мобильной связи.

В 14 стран мира были направлены ходатайства о предоставлении международной правовой помощи, в ходе выполнения которых правоохранительными органами в пределах компетенции проводятся необходимые процессуальные действия.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Журналисты "Украинской правды" заявляли, что СБУ вела слежку за журналистом, правоохранители опровергали информацию об этом.