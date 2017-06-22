Жестокое убийство украинки в Польше: задержаны двое соотечественников

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Польские правоохранители задержали двоих украинцев на границе с Украиной по подозрению в убийстве молодой соотечественницы, они арестованы на три месяца, пишет местное издание Dziennik Wschodni.

Тело 26-летней Татьяны (фамилия не указывается) со связанными руками и следами избиения было обнаружено 18 июня в пруду в населенном пункте Бродзица.

Задержаны двое мужчин 34 и 42 лет. Обвинение также предъявлено 29-летнему жителю местности Грубешов, который знал об убийстве, но не сообщил в полицию.

Установлено, что причиной убийства стал долг мужчин, которые занимались контрабандой сигарет. Когда девушка потребовала вернуть деньги обратно, они ее убили: мужчины сначала ударили ее в шею, тело завернули в одеяло, к которому привязали огромный камень, и бросили в воду. Представители прокуратуры сообщили, что Татьяна была еще жива, когда ее бросили в пруд.

В тот же день один из убийц покинул территорию Польши.

Задержанным грозит до 25 лет лишения свободы.