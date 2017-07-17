Оружие опт и розница. Украина наводнена взрывчаткой, пистолетами, автоматами

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Борьба с контрабандой огнестрельного оружия в стране не ведется. Изредка СБУ сообщает о задержании нескольких единиц пистолетов, автоматов, пулеметов. Но при этом, поверить в то, что все оружие остается в пределах страны, сложно. Есть пути, по которым оружие внушительными партиями утекает из страны и о которых сотрудники СБУ не догадываются.

Любой каприз за ваши деньги

В Харькове, сотрудники СБУ при содействии Государственной фискальной службы задержали двух контрабандистов при попытке незаконного ввоза 43-х пистолетов марок "Glock", "Beretta", "Colt", "Browning", "CZ", "Astra", "Bersa".

"В состав международной преступной группировки, причастной к организации вооруженной контрабанды, входили как граждане Украины, так и граждане нескольких стран Европы, а также лица с двойным гражданством. Злоумышленники незаконно ввозили боевые пистолеты известных иностранных производителей, маскируя их под пистолеты для отстрела патронов Флобера калибра 4 мм, не запрещенных к перевозке через государственную границу. В Украине контрабандное оружие реализовывалось через Интернет", – сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Во время обысков по местам проживания фигурантов дела и в хранилищах злоумышленников изъято еще около 300 единиц пистолетов, автоматов и пулеметов иностранного и отечественного производства, комплектующие к огнестрельному оружию, инструменты для его переделки, банковские карты.

Открыто уголовное производство по статьям 201 "Контрабанда огнестрельного оружия" и 263 "Незаконное обращение с огнестрельным оружием" УК Украины.

Из Украины с любовью

А несколько месяцев назад в Харькове правоохранители накрыли всеукраинскую сеть по изготовлению, сбыту и контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов. В состав преступной группировки входили около двадцати участников из разных регионов Украины, а организатором был житель Харькова, студент одного из высших учебных заведений.

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Дельцы почти год покупали в Украине и за рубежом стартовое, сигнальное, травматическое оружие и переделывали его в боевое. Продавали через Интернет, создав страничку в одной из российских социальных сетей.

28 апреля сотрудники СБУ задержали на международном пункте пропуска "Щербаковка" одного из членов банды, который пытался вывезти из Украины два боевых пистолета "ПМ" и одиннадцать травматических.

Во время обысков в Харькове, Киеве, Николаеве, а так же Львове изъяли еще более 35 единиц боевого оружия: автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППС, "Скорпион", пистолеты "ПМ", "ТТ", "Carrera", револьверы "Наган", "РФ", "Сафари". Также изъяли более полутысячи патронов различного калибра, гранаты Ф-1 и РГД-5, гранатомет РПГ-22, стартовые, сигнальные и травматические пистолеты, подготовленные к переработке в боевые, большое количество комплектующих к оружию, металлообрабатывающие станки и оборудование для кустарного изготовления элементов огнестрельного оружия и боевых патронов.

Кроме этого, сотрудники спецслужбы обнаружили банковские карточки, которые использовались для интернет-расчетов с заказчиками, деньги, полученные преступным путем, поддельные паспорта для осуществления почтовых отправлений и тому подобное.

Расцвет контрабанды пушек

Как странно это не звучит, но из Украины оружие все время вывозили, но не завозили. Так как у нас своего в избытке. В прошлом году на границе с Польшей был задержан гражданин Франции, который пытался вывезти: три гранатомета, более 100 килограммов взрывчатки и несколько штурмовых винтовок. По данным СБУ француз готовил 15 терактов в своей стране. А оружие покупал в зоне АТО. Именно этот случай позволяет говорить о том, что есть контрабандные потоки из зоны АТО по Украине и за ее пределы, отмечает экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

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"Встречаются единичные случаи, когда оружие везут к нам, как в данном случае его переправляли из РФ. Есть торговцы оружием, которые занимаются этим профессионально и им все равно, откуда поступает товар. Это чистая коммерция. С целью обогащения торговцев оружием, так как спрос на него остается повышенный. Но борьба с контрабандой оставляет желать лучшего. Раскрываемость преступлений в стране на уровне плинтуса, а совершенных с применением оружия и взрывчатки преступлений становиться больше и львиная их доля превращается в "глухари". Но с территории РФ в Украину контрабанда оружием единична. Другое дело движение орудия по неконтролируемой нами границы, но там о контрабанде говорить не приходится. Там нет зон контроля и, только когда они появятся, тогда будет много дел по незаконному перемещению товаров и предметов", - рассказывает РИА Новости Украина генерал СБУ Василий Вовк.

Как подчеркивает экс-сотрудник СБУ, сегодня силовые органы не знают сколько нелегального оружия может находится в Украине. Ведь его спокойно раздавали всевозможным незаконным военным подразделениям. Очень много единиц потеряли из вида, а, фактически, контроля. Естественно, если в стране наблюдается переизбыток оружия, его стараются сбыть. А так как нет организованного, законного рынка оружия, процветает "черный", а вместе с ним и контрабанда.