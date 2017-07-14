АТО в центре Киева: соцсети шокированы обысками в "Вестях"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В столичном торговом центре "Гулливер" очередной обыск — в редакцию медиа-холдинга "Вести" нагрянули государственные силовые службы. Правоохранители заблокировали ТЦ, вдоль периметра здания была замечена бронетехника. "Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, которые принадлежат экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в городе Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи", — прокомментировал ситуацию главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

В то же время шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов заявил в комментарии РИА Новости Украина, что "медиахолдинга Клименко не существует". Стоит напомнить: в июне Матиос сообщал, что Клименко уведомлен о подозрении в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением. Клименко и бывшие чиновники министерства доходов и сборов подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен.

Читайте также: История по кругу. Обыски в "Вестях": все подробности

В украинском сегменте соцсетей обыски в центральном ТЦ столицы с самого утра стали топовой темой: "Есть сферы, куда силовики, исполнители государственной монополии на насилие, лезть не должны. Это территории, свободные от насилия. Религия. Медиа. Интернет. Если есть вредное медиа — его должны банить читатели/зрители методом неупотребления контента"; "Невиданная свобода слова продолжает прогрессировать. Кстати, нет ничего глупее, чем ссориться с журналистами. Они всегда найдут, как отомстить…". "Пиар+акция устрашения=действия силовиков А при этом каждый день в Киеве и стране убивают, грабят, взрывают и, к сожалению, не раскрывают", — нашлись в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook