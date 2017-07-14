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    Муженко рассказал, сколько в Донбассе будут находиться силы АТО

    (обновлено: )37102
    Как сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, "Вооруженные силы выстоят, они не просто будут стоять столько, сколько нужно, но будут развиваться и двигаться вперед".
    Виктор Муженко и Бен Ходжес
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в ходе встречи с командующим сухопутными войсками США в Европе Беном Ходжесом сообщил, что украинские солдаты будут находиться в Донбассе так долго, сколько это будет необходимо.

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    По информации пресс-службы Минобороны Украины, американский генерал выразил обеспокоенность вероятным долгосрочным эффектом, который может вызвать конфликт на востоке Украины. В ответ Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины "будут противостоять… так долго, сколько это будет необходимо".

    "Сейчас наступило решающее время, когда мы должны отстоять нашу свободу и независимость. Поэтому Вооруженные силы выстоят, они не просто будут стоять столько, сколько нужно, но будут развиваться и двигаться вперед", — приводит в пятницу пресс-служба Министерства слова Муженко.

    В ведомстве отметили, что Муженко также принял приглашение Ходжеса посетить батальонную тактическую группу, которая развернута в Польше под руководством США.

    По данным Минобороны, стороны обменялись взглядами на развитие ситуации по безопасности в Европе, а также на процессы военного строительства как на Украине, так и в США.

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    Напомним, в среду, 12 июля, в СМИ таки просочился текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Рада планирует рассмотреть в осеннюю сессию.

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