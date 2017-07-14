В Донбассе усилились обстрелы, есть раненые - штаб АТО

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Минувшим вечером и ночью ополченцы усилили обстрелы позиций военных на донецком и мариупольском направлениях в Донбассе, сообщает в пятницу пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки противник 29 раз нарушил перемирие на Донбассе", — говорится в сообщении пресс-центра военных в соцсети Facebook.

Так, согласно сообщению, на приморском направлении были обстреляны Водяное, Широкино, Гнутово, Павлополь, Новомихайловка и Марьинка. Отмечается, что в результате обстрелов Марьинки были ранены двое военных.

Скриншот Пост штаба АТО в Facebook

По данным пресс-центра, на донецком направлении под огнем оказались Авдеевка, где была самая напряженная ситуация, а также Спартак, Ясиноватая и шахта Бутовка. Нарушения есть и на луганском направлении — в районе Станицы Луганской, Новоалександровки и Новотошковского.

Сообщается, что при обстрелах ополченцы использовали стрелковое оружие, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и БМП.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.