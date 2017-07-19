Хроника 18 июля: создание Малороссии, отмена ЧП в энергетике, драка нардепов под судом

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 18 июля, глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил об образовании нового государства Малороссия, Пентагон анонсировал решение о поставках оружия в Украину, к тому же глава правительства предложил создать совет премьеров Украины. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Глава ДНР объявил о создании государства Малороссия

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что "ситуация в Украине зашла в тупик", выход — создание на переходный период до 3 лет нового государства Малороссии. При этом самопровозглашенная Луганская народная республика не направляла своих представителей на заседание по созданию Малороссии, этот вопрос с республикой не согласовывался, сообщил председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

Пентагон анонсировал решение о поставках оружия в Украину

Решение о поставке в Украину оборонительных вооружений может быть принято в течение нескольких месяцев, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва. Он уточнил, что этот вопрос обсуждают Комитет начальников штабов и европейское командование США. В ходе слушаний он назвал решение о поставках летальных видов вооружения в Украину "политическим выбором".

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В Украине отменили действие чрезвычайных мер в энергетике

В Украине с середины июля отменено действие чрезвычайных мер в энергетике, заявил исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. Он добавил, что, по объективным причинам, на данный момент энергосистема Украины не нуждается в режиме чрезвычайных мер в энергетике.

Драка нардепов под зданием Печерского суда Киева

Под зданием Печерского суда в Киеве во вторник утром произошло столкновение между народными депутатами Игорем Мосийчуком (Радикальная драка) и Сергеем Каплиным ("Блок Петра Порошенко"). Конфликт между двумя парламентариями разгорелся возле Печерского райсуда, куда "радикал" пришел, чтобы поддержать лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Сообщается, что заходя в здание суда Мосийчук плюнул в лицо Каплину, после чего между ними началась драка.

Гройсман предложил создать совет премьеров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал создание консультативного совета премьеров для обсуждения стратегических решений развития государства. "Такое решение было бы хорошим механизмом обмена опытом, который накоплен за 25 лет", — сказал Гройсман во время торжественного заседания Кабмина, посвященного 100-летию правительства Украины. По его словам, в совет должны войти бывшие премьеры страны.

Украина и Грузия подписали соглашение стратегического партнерства

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и находящийся с визитом в Тбилиси его украинский коллега Петр Порошенко подписали соглашение по установлению стратегических отношений двух стран. Кроме этого, был подписан документ между правительствами Грузии и Украины о сотрудничестве в сфере обрзования и науки. Соглашение подписывали министр образования, вице-премьер Грузии Александр Джеджелава и глава МИД Украины Павел Климкин.

Легендарные Depeche Mode прилетели в Киев

Культовые Depeche Mode прилетели в столицу Украины, где в среду дадут концерт. Несмотря на госпитализацию солиста Дэйва Гаана в Минске, в Киев коллектив прибыл в полном составе. Группа заявила, что с нетерпением ждет встречи с фанатами на трех последних шоу европейской части турне — в Киеве, Варшаве и румынском городе Клуж-Напока. Затем у группы будет перерыв в течение месяца до концертов в Северной Америке.

Пранкер Седюк, снявший штаны на Евровидении, отделался штрафом

Днепровский районный суд Киева оштрафовал пранкера Виталия Седюка, обнажившегося на сцене Евровидения во время выступления певицы Джамалы, на сумму 500 необлагаемых минимумом доходов (8500 гривен). Кроме того, суд обязал вернуть Седюку его флаг, в который тот был завернут, когда выбегал на сцену. Пранкер, в свою очередь, заявил, что продаст флаг и оплатит указанный штраф.

Депутатам Рады увеличат компенсацию на аренду жилья

Размер ежемесячной денежной компенсации депутатам для аренды или найма гостиничного номера увеличится на 190 гривен до 650 гривен в сутки, говорится в решении комитета Рады по вопросам регламента и организации работы парламента. Изменение вступит в силу с 1 сентября. При этом с момента утверждения такого размера компенсации выросли коммунальные тарифы, а также изменился размер минимальной заработной платы.

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В Стамбуле затопило метрополитен

Мощный ливень в Стамбуле затопил нескольких станций метро. Также сообщается, что автомобильное движение во многих районах города парализовано. На транслируемых телеканалом кадрах видно, что некоторые улицы полностью залиты водой, жители города вынуждены перебираться через них вплавь. Подземные парковки, туннели и нижние этажи домов затоплены. Общественный транспорт работает с серьезными перебоями.

Международный день Нельсона Манделы учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в ноябре 2009 года отмечается ежегодно 18 июля. Нельсон Ролихлахла Мандела — первый чернокожий президент Южноафриканской Республики. В период существования апартеида был одним из самых известных активистов в борьбе за права человека, за что 26 лет провел в тюрьме. В 1990 году правозащитник был освобожден из заключения, а в 1993-м удостоился Нобелевской премии мира.