наверх
19.07.201710:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    ЛНР отказывается обсуждать в Минске инициативу создания Малороссии

    Тема:

    Создание "Малороссии". Конец войне? (793)

    (обновлено: )18110
    По словам представителя ЛНР в политической подгруппе по Донбассу в Минске Родиона Мирошника, идея создания Малороссии на данный момент не влияет ход минских переговоров.
    Флаг ЛНР
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика не планирует обсуждать в среду на переговорах в Минске инициативу создания Малороссии, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

    Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Малороссия" – неоднозначный проект, идущий в разрез с договоренностями

    Заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее тематических подгрупп пройдут в среду в Минске. Ранее глава непризнанной ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство Малороссия. В ее конституции будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, она возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. Представитель Киева в подгруппе по безопасности Евгений Марчук заявлял, что с оценки этого заявления начнется заседание контактной группы в Минске.

    "Мы не планируем. Это внутренняя инициатива ДНР. У нас есть повестка, где обозначены насущные вопросы, которые требуют своего обсуждения и решения", — сказал Мирошник.

    По словам представителя ЛНР, эта идея на данный момент не влияет ход минских переговоров. "Украинской стороне стоило бы сосредоточится именно на выполнении обязательств по минским соглашениям", — заявил собеседник агентства.

    В руководстве ЛНР ранее сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР, и необходимо узнать отношение к ней общества. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг "ЛНР"
    Создание "Малороссии". Конец войне?
    Михаил Добкин в суде
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    В Нидерландах открыли "живой мемориал", посвященный жертвам катастрофы МН17
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"