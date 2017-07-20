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    Тука о перспективах военного решения конфликта в Донбассе

    (обновлено: )13002
    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука уверен, что неподконтрольная часть Донбасса вернется в Украину.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    На сегодняшний день у Украины нет силы вернуть неподконтрольные территории военным путем, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

    Георгий Тука
    Украинское фото
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    "Мы, и власть, и народ, время от времени в этом допускаем ошибки. Часто мы руководствуемся эмоциями. Мне самому иногда приходится идти вопреки своим личным убеждениям. Но я понимаю, что одно дело быть волонтером, отвечая только за себя, а другое — быть государственным чиновником, от которого в определенной степени зависят судьбы миллионов наших граждан. Очень часто приходится идти на компромисс с самим собой. Но это неизбежно", — признался замминистра в эфире телеканала Zik.

    Он выразил убеждение, что неподконтрольная часть Донбасса вернется в Украину. "Путем какого компромисса — я не знаю. Но убеждение, что и воля на это есть. И у людей, проживающих на временно оккупированных территориях, с каждым днем ​​такое желание усиливается", — заверил Тука.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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