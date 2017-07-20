Спецкор: в Донбассе обстрелы по всем направлениям

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

За предыдущие сутки на Донбассе четверо украинских военных погибли и трое получили ранения. Об этом сообщил штаб АТО.

Подробнее о ситуации на Донбассе сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Стоит ли говорить о том, что сейчас продолжается эскалация?

— Да, по моему мнению, эскалация усиливается, и вот не только количество жертв свидетельствует о том. Мы можем говорить о том, что канонада в том же Донецке была слышна всю ночь и утихла только буквально часов в восемь утра. Люди вспомнили о тревожных чемоданчиках, о которых в последние месяцы уже забыли, и действительно это напрягает и немного настораживает, то что второй день подряд ситуация обостряется, к сожалению, по всем направлениям. Если раньше можно было говорить о каких-то конкретных горячих точках, мы говорили о Марьинке, Авдеевке, Широкино, южном направлении, то сейчас стреляют по всей линии фронта. Где-то используется стрелковое оружие, где-то работают снайперы, где-то используются минометы. Не скажу, что были слышны тяжелые разрывы, тяжелая артиллерия, то есть пока не используется. И дай Бог не будет использоваться, но тем не менее, действительно людей это очень пугает.

Украинское фото Последствия обстрелов в Широкино

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Есть ли понимание направлений обстрелов?

— У меня нет официальной информации о том, что наши военные отвечали. Но тем не менее, предполагать это можно. По крайней мере, по словам тех людей, которые живут здесь, на линии соприкосновения, говорят о том, что идет в общем-то двухсторонняя стрельба. Если говорить о направлениях, то сегодня это Марьинка, Красногоровка, все то же авдеевское направление, но скорее ближе к Донецку, это поселок Пески. Еще раз повторюсь, напряжение сейчас настолько высоко, что в общем-то стрельба слышна везде. Если говорить конкретно, наверное, да, это Марьинка, Красногоровка, и южное направление в сторону Мариуполя.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Крыша здания, поврежденная в результате обстрела, в Донецке

Какая ситуация возле Мариуполя, Донецка и Луганска?

— В Мариуполе достаточно спокойно на сегодняшнее утро, потому что в общем не то, чтобы люди к этому привыкли, но там не используется тяжелое вооружение. Там скорее работают небольшие диверсионные группы и работают в тех сельских районах, под Мариуполем, где это происходит достаточно давно и достаточно регулярно. То есть сам Мариуполь живет обычной, нормальной жизнью и там в общем-то все нормально. А вот в Донецке канонада была слышна всю ночь, по данным людей, которые живут на окраинах Донецка, там стреляли чуть ли не в пригороде Донецка, и вот тут такое настороженное ощущение есть. Сейчас стрельба затихла, но людей на улицах стало значительно меньше.

Как обстоят дела с гуманитарной ситуацией?

— Мы знаем, что на луганском направлении несколько городов сейчас остались без воды. Мы знаем, что окраины Авдеевки вновь без света. Не подконтрольная нам Ясиноватая сейчас также обесточена, но вот глобальных изменений в гуманитарной ситуации не произошло. То есть в общем-то работают магазины, есть вода, есть электроснабжение в большей части населенных пунктов. Страдает больше всего серая зона, потому что она постоянно попадает под обстрел.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ребенок у здания, поврежденного в результате обстрела, в Донецке

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "ГС" рассказал, что представляет собой алгоритм распределения средств, выделенных Евросоюзом на восстановление региона.

Также политолог Михаил Погребинский в эфире Голоса Столицы заявил, что цель законопроекта о деоккупации Донбасса — перенести выборы в Верховную Раду на более поздний срок.